Natxo, tras el partido: "Las formas (de perder) me hacen ser optimista"

Segunda derrota (en tres partidos) de la era Natxo González. Esta vez el verdugo fue el Almería y Umar Sadiq, que con un gol de cabeza se llevó los tres puntos de La Rosaleda. Mucho tiene que mejorar el Málaga, bien lo sabe el entrenador, y cada día que pasa es un contrarreloj ante dicho progreso. Tras finalizar el derbi andaluz, así analizó el duelo el técnico vitoriano:

En primer lugar, hizo balance de la sufrida derrota pese a la igualdad en el juego: "Creo que ha sido muy equilibrado. Es algo que me hace estar satisfecho. Ellos tienen gran calidad del campo hacia arriba. Te pueden hacer gol en cada acción y así ha sido. Es todo mejorable en cada momento, y en esa jugada también destaco al rival. No es solo error sino acierto. Me quedo con haber competido hasta el final. En los últimos minutos hemos estado en el área con poco acierto. Defensivamente hemos estado muy bien, y ofensivamente tenemos las carencias que preveíamos. Me voy orgulloso como le hemos dicho a ellos. Es duro no obtener premio, pero no tengo ninguna duda de que este es el camino".

"Pongo en la balanza todo en el resultado. Las formas me hacen ser optimista. Tenemos margen de mejora. Detrás de un gol hay un error, pero siempre hay aciertos. El pase es maravilloso, y Portillo qué voy a decir. Pone el balón donde quiere. Si hubiéramos empatado no hubiera sido injusto. Hacemos cosas entre semana que se reflejan en la competición. No nos vamos contentos, nos vamos jodidos. Como entrenador tengo que poner en la balanza todo y hay cosas que me han gustado mucho, incluso mejor de lo que esperaba en algunos aspectos", declaró sobre la jugada del gol.

Entre los puntos más importantes para conseguir la primera victoria está la eficacia, hoy inexistente: "Un tiro de Antoñín que ha sacado el portero abajo. Es cierto que tenemos un déficit. Tenemos que progresar para el tipo de juego que queremos hacer. Hemos tenido un equipo que hemos defendido muy bien. Hemos sido mejores ahí como ha destacado su entrenador. Es verdad que ofensivamente tenemos un margen de mejora para poder crear ocasiones de gol".

"Feliz por vivir lo que he vivido. Si hubiéramos ganado hubiera sido mejor. Hay que dar gracias a la afición. Hoy he sentido la realidad, que es fantástica. Se han ido jodidos a casa, pero han visto cosas. Un equipo que ha dado todo por la camiseta, pero con eso no vale. Hay que dar ese salto cualitativo que necesitamos dar», dijo Natxo sobre su estreno en La Rosaleda ante más de 17.000 almas.

Más cerca de los puestos de descenso, todavía no preocupa para Natxo González: "En ningún momento he hablado con el equipo de la clasificación. Para mí sería un error. Tenemos que pelear por estar entre los 6 o 7 mejores de esa liga de 17. No le doy importancia. Prefiero no desgastarme en pensar en cosas que no debo, y menos transmitir eso a los jugadores. No sé cómo acabará la jornada, pero independientemente de ello vamos dando pasos. Sé que es difícil de creer cuando pierdes. Estoy seguro del futuro más allá de la clasificación".

"Es consolidarnos a nivel defensivo, donde hemos hecho un partido muy serio ante un equipo exigente. Ofensivamente tenemos que encontrar la manera de generar más juego para tener más opciones de poder hacer gol. Nos ha costado entender, en el descanso hemos incidido en el juego por fuera y los cambios de banda. Hemos centrado, no hemos encontrado rematador, y hay que tener más presencia en el área. De área a área tenemos que ser mejores. Es lo más difícil", afirmaba con acierto sobre el gran problema de este Málaga desde que arrancase la temporada.

También mencionó a nombres propios del encuentro. Por ejemplo, sobre Sekou: "Valoro la plantilla en función de lo que creo y entiendo para cada partido. Por ser fichaje de invierno o verano no tiene prioridad. Unos más u otros menos tienen minutos. 21 jugadores han tenido minutos en estos partidos. Hay que aumentar el rendimiento individual. En cuanto a Sekou, va teniendo minutos y eso lo marca su rendimiento. En función de ello, tendrá más o menos".

Así siguió, esta vez con el sancionado Peybernes, que tendrá que cumplir ciclo: "Ni lo había pensado. Siempre digo lo mismo. Cuanto menos seamos menos competitivos vamos a ser. Recuperaremos a Juande si no ocurre nada extraño. No hay que olvidar que tenemos también a Ismael Casas. No me preocupa ahora mismo".

Por último habló sobre Kevin y el propio Antoñín: "Pues que Antoñín ahora está muy bien por ejemplo. Deslumbró a principios de temporada. Ese comienzo tan fulgurante creó unas expectativas con las que hay que tener cuidado. Tiene un potencial enorme pero que no muestra todo lo que tiene. Se limita a hacer dos cosas muy concretas, pero tiene un margen de mejora muy grande para ser un jugador más importante y decisivo. Ellos saben dónde está la raya para tener más opciones de jugar o no. Son las ganas que tienen de ser un equipo. De protegerse y de ayudarse. Es un trabajo que no se paga con dinero. Es lo que me da confianza y tranquilidad para salir de esta situación. No es solo Antoñín. Me hace creer en el equipo. Hay que luchar todos por un bien común. Es lo que no voy a permitir nunca, que se bajen los brazos".