Las mejores imágenes del Amorebieta-Málaga:

El Málaga ganó tranquilidad para el tramo final del campeonato liguero y hunde al Amorebieta, al que derrotó en Lezama, por 1-2, con goles marcados por Brandon Thomas, de penalti, Juande Rivas e Íñigo Orozko, este a poco del final.



Brandon transformó a la media hora desde los once metros una de esas decisiones controvertidas en las que interviene el VAR de las que tanto se queja el Amorebieta a lo largo del curso; Juande puso el 0-2 al inicio de a segunda parte con un cómodo remate de cabeza en el primer palo; y Orozko bajó el balón y lo remató ya llegando al tiempo reglamentario para dar esperanzas a su equipo.



El ariete azul incluso tuvo una última opción en el descuento, el minuto 97, pero la victoria se la quedó un Málaga que ya marca diez puntos de ventaja sobre el descenso. El 'Amore', que encadena tres derrotas consecutivas, sigue a siete puntos de la salvación tras desaprovechar una de las mejores oportunidades que le quedaban.



En la primera parte el Amorebieta puso la intención y alguna llegada con cierto peligro y el Málaga, el gol. El equipo vizcaíno trató de llevar la iniciativa ante un rival bien plantado que apenas dejó resquicios en un sólido bloque en el que Lombán se incrustó como tercer central.



Un par de disparos desde fuera del área de Guruzeta, en el minuto 11, y Álvaro Peña, en el 16, crearon al menos incertidumbre sobre la portería de Dani Barrio. En el otro área no hubo noticias hasta que llegó la jugada que puso en ventaja al cuadro de Natxo González.



El colegiado interpretó como penalti un contacto entre el local Iker Bilbao y Brandon Thomas y ratificó su decisión tras consultar la jugada en el VAR. Una acción muy protestada por los locales que sirvió al propio Brandon para marcar el 0-1 a la media hora de juego.



La jugada elevó la temperatura del partido en la lluviosa tarde de Lezama. Las fricciones fueron a más y el guión siguió siendo el mismo con el Amorebieta en busca del empate, que a punto estuvo de lograr en un cabezazo de Peru Nolaskoain en el 44, y el Málaga más cómodo aún en su repliegue.



Intentó cambiar las cosas Vélez de Mendizabal con la entrada tras el descanso de San José para dirigir el juego y a un ariete como Orozko al lado de Guruzeta.



Pero no surtieron efectos esas variaciones, ya que el Málaga marcó pronto el 0-2, en el minuto 52. Un remate cómodo de Juande, en el primer palo junto a un compañero, a centro de Vadillo tras botar una falta.



Aun así insistieron los azules, que amenazaron con el 1-2 en dos cabezazos de Orozko, a centros de San José y Larrazabal. Aunque, en medio, Luengo evitó el 0-3 de Brandon cuando el delantero visitante se disponía a fusilar a Santamaría.



Y pidieron un par de penaltis los locales en un par de manos visitantes que el árbitro no entendió sancionables.



Ya en los últimos minutos, Paulino perdonó el 0-3 con compañeros esperando el pase, Orozko consiguió el 1-2 en el minuto 89 y gozó de una última ocasión, que no logró concretar, en el 97.

