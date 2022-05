La leyenda del Málaga CF que se niega a retirarse y apura su fútbol en Yibuti

Tras pasar por Francia, España y Turquía y tras dos años en paro, el futbolista vuelve a ser feliz en un lugar cuanto menos peculiar

Los futbolistas suelen amar su deporte mucho. Dedicados toda una vida a ellos, desde la niñez, prácticamente, mucho son reacios a aceptar la retirada, alargando sus carreras deportivas hasta que el físico les deje. Algunos, ante la imposibilidad de que la élite los acoja, dan el salto a donde sea conveniente para seguir unida a su pasión, que no es otra que continuar jugando al fútbol. Esto es lo que lleva haciendo desde hace tiempo una leyenda del Málaga CF, que en 2021 emprendiendo un nuevo reto en Yibuti, un pequeño país de África. Hablamos de Carlos Kameni.

Carlos Kameni, quien fuera portero de Málaga CF durante cinco campañas y media, se encuentra alargando su carrera deportiva en el AS Arta Solar 7 del minúsculo país africano de Yibuti. Kameni empezó esta aventura en agosto de 2021 después de llevarse dos años parado tras una salida nada positiva del Fenerbahce y del fútbol en Turquía, donde nunca se adaptó. Antes de dar este salto, o regreso a su continente natal, el de Camerún se ejercitó en la ya muy conocidas sesiones de la AFE para jugadores desempleados, donde pudo recuperar el tono físico. No le va mal al bueno de Carlos Kameni en Yibuti, donde en sus cuentas personales da rienda suelta a su felicidad y comparte algunos de los buenos resultados que está teniendo dentro de las competiciones locales. De hecho el equipo se presenta como tres veces campeón de la Copa de su país, con la que posa el propio Kameni. Allí no está sólo, pues coincide con Alex Song, que fuera futbolista del FC Barcelona y que lo convenció para jugar allí.

Carlos Kameni, el portero africano que rompió moldes en LaLiga

Carlos Kameni saltó a la fama cuando ganó con Camerún la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Sídney, en el años 2000, en una final que jugó contra España cuando tenía sólo 16 años. De ahí pasó a Francia, donde triunfó en el Le Havre y el Saint-Étienne hasta que en 2004, recomendado por la leyenda del RCD Espanyol, Thomas N'Kono, fichó por el equipo perico. Tras años de estabilidad en Barcelona, el nuevo proyecto del Málaga CF del jeque Al-Thani lo firmó y aunque al comienzo fue suplente de Willy Caballero, luego se consolidó como titular durante cinco cursos futbolísticos y medio donde dejó muchos amigos y risas por la escuadra de La Rosaleda. Con el Málaga CF, Kameni disputó un total de 121 partidos oficiales.

Cuando acabó contrato, se marchó al Fenerbahce, donde lo pasó mal. Ahora sonríe de nuevo con el fútbol, en Yibuti, pero lo importante es que se lo pasa bien y que a sus 38 años aún está en forma para seguir compitiendo.