Cómo y dónde ver por TV y online el Tenerife-Málaga: fecha y horario

Toda la información para ver el partido del Málaga en el Heliodoro

Da miedo hablar de final, de encuentro trascendental para no descender. Pero es la realidad del Málaga, a dos sobre el descenso a falta de tres partidos para el final de temporada. Oportunidad de oro para redimirse de las últimas jornadas y dar un paso de gigante para lograr el objetivo.

No será nada fácil el examen de los pupilos de Guede. Delante estará el Tenerife, cuarto clasificado de LaLiga SmartBank y con la todavía posibilidad de ascender a Primera División de forma directa. Con la sensible baja del ex malaguista Juan Soriano, que había jugado todos los minutos de la competición, los isleños buscarán seguir haciéndose fuertes en el Heliodoro Rodríguez López.

Sin embargo, es lejos de La Rosaleda donde el Málaga encuentra su mejor versión. Con la victoria aún en la memoria en Butarque, Guede ya sabe qué es ganar a domicilio. Compitió bien, sobre todo en la segunda mitad, en Gran Canaria, por lo que la esperanza de rascar algún punto es alta.

El partido se disputará el próximo domingo 15 de mayo a las 21:00 horas peninsular.

¿Dónde verlo por televisión?

El Tenerife - Málaga se juega este domingo 15 de mayo a las 21:00 horas y se podrá ver en directo en el Dial 46, Movistar+ LaLiga.

¿Cómo seguirlo online?

La opción es la de seguir el encuentro a través de www.estadiodeportivo.com con nuestro directo, la narración de las mejores jugadas y las reacciones de los protagonistas tras el partido.