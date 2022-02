El Betis envía un mensaje de ánimo a Ruiz de Galarreta, que se perderá lo que resta de curso en un Mallorca indignado

El centrocampista del RCD Mallorca se lesionó en el Benito Villamarín, en un lance con Víctor Ruiz, y este lunes las pruebas médicas han confirmado los peores pronósticos

El RCD Mallorca perderá por lo que queda de temporada al centrocampista guipuzcoano Íñigo Ruiz de Galarreta, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el transcurso del partido que los bermellones perdieron este domingo 2-1 ante el Real Betis en el estadio Benito Villamarín.



El club balear ha anunciado el alcance de la lesión de Ruiz de Galarreta en los siguientes términos: "Tras las pruebas realizadas hoy el jugador sufre una rotura de la plastia de LCA (ligamento cruzado anterior) de la rodilla izquierda. En los próximos días se valorará la fecha y los detalles de la cirugía para proceder a su reparación".



El jugador eibarrés abandonó el campo en camilla con gestos de dolor tras recibir una dura por detrás y con las dos piernas por delante de Víctor Ruiz, que llegó muy tarde a la disputa y que fue castigado por César Soto Grado con una tarjeta amarilla. "La lesión de Gala tiene mala pinta", declaró el entrenador de los bermellones Luis García Plaza en los vestuarios. Los peores pronósticos se han cumplido y el Mallorca pierde a un futbolista determinante en el centro del campo.



Ruiz de Galarreta, de 28 años, ha sufrido dos lesiones graves en su carrera deportiva. En 2012 y 2013, jugando con el Athletic B y el Mirandés, tuvo que parar varios meses tras romperse la rodilla derecha y la izquierda, respectivamente.



La grave lesión de un jugador clave en los esquemas de García Plaza ha encendido al mallorquinismo, que no entiende por qué el colegiado Soto Grado no enseñó la tarjeta roja directa a Víctor Ruiz por esa entrada que hará que Galarreta tenga que pasar por el quirófano y no vuelva a jugar hasta la 22/23. Los medios locales hablan de "indignación" y la jugada sigue generando debate en redes sociales.



El Betis, por su parte, ha enviado un mensaje de ánimo al jugador del conjunto balear, al que desea una buena recuperación y verle "pronto sobre el césped".