Sergio Herrera: ?Conozco muy a fondo la filosofía de Osasuna?

Pamplona, 9 dic (EFE).- El portero de Osasuna Sergio Herrera valoró este jueves la ampliación hasta el 30 de junio de 2026 de su compromiso con la entidad y señaló que conoce ?muy a fondo? la filosofía del club navarro.



?Es difícil tener un rendimiento siempre alto. Al final creo que he tratado de ir mejorando día tras día después llegar a Osasuna con muy poca experiencia en el mundo profesional?, explicó Herrera sobre sus inicios en el club y su actual situación después de haber recibido la ayuda del preparador de porteros, Richard Sanzol.



El jugador de Miranda de Ebro habló en rueda de prensa del gran crecimiento que está viviendo Osasuna para ?consolidarse en Primera División?, algo que está ayudando a que tanto él como otros integrantes de la plantilla hayan apostado por continuar en el club a pesar de contar con ofertas.



Herrera indicó que su ?ambicioso? objetivo cuando llegó a Pamplona hace cuatro años y medio fue el de ascender al equipo a la máxima categoría, algo que lograron y que Osasuna ?merecía por su historia y por el gran club que es?.



?También necesitaba mejorar. Cada año he ido haciéndolo poco a poco, tuve una lesión grave que me enseñó a valorar lo que tenía y a profesionalizarme mucho más para ir creando el jugador que hoy soy?, añadió.



?Todo ha sido muy fácil. Braulio es una persona muy atenta, pero cuando el equipo está compitiendo se intenta que el jugador no se despiste. Mis agentes no querían que me despistase y ellos estaban muy encabezonados en que eso no ocurriera?, contó Herrera sobre cómo fueron las negociaciones con el club.



El guardameta rojillo piensa que ha caído ?en gracia? a la afición al ser una persona ?natural que siempre intenta ser sencilla, algo que a la gente navarra le gusta, ya que no le atraen las cosas exuberantes?.



?No fue la situación más fácil cuando llegó la oferta. Me llamó Braulio, llevaba 10 días encerrado en casa y hablamos. Lo que más rabia me dio es que solo me iban a renovar hasta 2023, le dije?, relató el exportero del Huesca entre risas sobre cómo se enteró del interés del Atlético de Madrid por hacerse con sus servicios, algo que finalmente no sucedió, ya que Herrera se salió con la suya y acabó firmando hasta el año 2026.



La gente ?está siendo demasiado 'resultadista' a la hora de fijarse mucho en la clasificación. A nivel de resultados hay que dar por positivo el empate ante el Levante, estamos en una posición que todos hubiésemos firmado a principio de temporada, pero es cierto que hay que seguir trabajando para mejorar a nivel ofensivo, algo que comienza desde las primeras hasta las últimas líneas?, dijo.



?Cuando no ganamos en El Sadar el vestuario está muy dolido. La sensación que te da cuando ganas en casa y ves cómo se vuelca la gente, nos da muchísima fuerza. Estamos deseando de competir el domingo para poder recuperarla?, finalizó Herrera, a tres días de recibir al Barcelona.