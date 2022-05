Oier Sanjurjo no continuará en Osasuna la próxima temporada

Pamplona, 9 may (EFE).- El capitán del Club Atlético Osasuna, Oier Sanjurjo, no continuará en la entidad la próxima temporada, ya que su contrato, que termina en junio, no será renovado, por lo que el canterano finalizará su etapa como futbolista rojillo después de catorce campañas en el primer equipo.

El próximo 19 de mayo se celebrará un acto en El Sadar en el que Oier podrá despedirse del osasunismo y "recibir el merecido homenaje del que siempre será su club", según anunciado Osasuna en un comunicado.

Oier Sanjurjo es una leyenda del Club Atlético Osasuna. A unos días de cumplir los 36 años, ha dedicado toda una vida a defender el escudo de la entidad, a la que llegó en su segundo año de juvenil procedente del Club Deportivo Izarra.

Pondrá punto final a su etapa como futbolista rojillo tras convertirse en el sexto jugador con más partidos en la historia del club. Actualmente, acumula 353 encuentros oficiales a los que todavía podría añadir más participaciones en la recta final de la temporada.

El estellés ha encarnado la idiosincrasia y valores de Osasuna a lo largo de su carrera. Debutó con el primer equipo el 12 de diciembre de 2007 en un partido de Copa del Rey ante el Real Club Deportivo Mallorca.

Desde entonces, ha jugado en las filas de Osasuna a excepción de la campaña 2011/12, cuando se marchó cedido al Celta de Vigo, al que ayudó a retornar a Primera División. A su regreso a Pamplona, Oier se convirtió en uno de los pilares del equipo. Después de vivir algunos de los momentos más difíciles en la historia del club, ha sido uno de los emblemas de un período de reconstrucción.

Tras alzar la copa de campeones de Segunda División en 2019, ha contribuido a las tres permanencias holgadas logradas de forma consecutiva y, por ende, al crecimiento experimentado por el club en los últimos años.

El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, ha querido expresar su agradecimiento en nombre de la entidad al futbolista: ?Oier es uno de los jugadores más importantes en la historia de Osasuna. Sólo hay que ver que va acabar su etapa como el sexto jugador con más partidos en casi 102 años".

"Al margen de los números, me gustaría destacar que Oier es un capitán ejemplar que ha representado siempre los valores de Osasuna a la perfección. Y esto es tanto dentro del campo, con esa garra y esfuerzo que le han llevado siempre a dejarse hasta la última gota de sudor, como fuera de él", ha señalado.

"Como presidente, y en nombre de la junta directiva y empleados del club, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Oier. Le quiero dar las gracias por su compromiso, por su fidelidad y por ser un espejo para las futuras generaciones. Oier ha sido, es y será Osasuna?, ha destacado.