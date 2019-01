Trejo: "La intención de ir a Estudiantes está, pero no es fácil"

Oscar Trejo, delantero argentino del Rayo, reconoció que la "intención de ir a Estudiantes está", aunque admitió que "no es fácil" por el año y medio de contrato que aún tiene con el equipo madrileño. Trejo, de 30 años, cumple su tercera temporada en el Rayo, club con el que tiene contrato hasta 2020, una vinculación que le hace difícil su salida del club español.



"El interés está por parte de Estudiantes y he hablado con gente del club, eso es verdad. Les he transmitido la posibilidad que habría, pero no es fácil mi salida ya que me falta año y medio de contrato. Ahora por la situación del Rayo aquí no están por la labor. Vamos a ver, la intención está pero no es fácil tampoco", dijo Trejo. Una de las opciones que baraja Trejo es la posibilidad de jugar cedido en el equipo argentino. "Claro, me han transmitido la idea que vaya a préstamo para ir allá", apuntó el futbolista del Rayo. "Le he comentado al Rayo si existía la posibilidad de Argentina y de ahí lo estudiaríamos, pero entiendo al club porque está en una situación complicada. Confían en mí y me indican que no va a ser fácil la salida", señaló.

Una de los motivos de esta posibilidad de salida del Rayo se debe a la intención del jugador de regresar a Argentina y jugar en la Liga de su país. "Siempre está la espinita que he jugado poco. Me formé en Boca y jugué en inferiores. Hice pretemporada, entrené y solo jugué un partido oficial. A uno siempre le tira la familia, la cultura y sobre todo por el campeonato, ya que no he jugado mucho", manifestó Trejo a Radio Provincia de Buenos Aires.