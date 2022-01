Iraola: "¿El césped? A nosotros nos favorece el buen césped también"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, dio por bueno el punto sumado frente al Betis en el estadio de Vallecas, dónde aún permanecen invictos, y declaró que el "peor tramo del partido fue cuando jugaron contra diez en la primera parte" y encajaron el gol que les hizo ir a remolque toda la segunda mitad.

El Betis se adelantó en el marcador con un tanto de Sergio Canales justo antes del descanso, cuando ya llevaba diez minutos con uno menos por la expulsión de Alex Moreno. "El gol del Betis nos pilla muy abiertos y eso nos ha dificultado la segunda parte, aunque hemos insistido. Llegamos por fuera mucho, pero no hemos rematado tanto. Sus centrales han estado muy bien y parecía que podíamos hacer otro gol, pero al final no pudimos", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"El partido hasta la expulsión me estaba gustando, había alternativas y es ese tipo de partidos que nos van. La segunda parte no hemos jugado mal, hemos llegado por fuera mucho, pero no hemos finalizado tanto. El peor momento fue el tramo de la primera parte de once contra diez, que nos volvimos demasiado locos pensando en ganar el partido y nos perjudicó", confesó.

Andoni Iraola no quiso entrar a valorar las palabras del técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, que se quejó del estado del césped de Vallecas. "Es el que hemos tenido el año y pico que llevo aquí. No lo hemos tenido mucho mejor y el año pasado incluso estaba peor. A nosotros nos favorece el buen césped también, siempre se agradece. Tampoco puedo decir mucho más", comentó.

Por último, Iraola fue preguntado sobre su situación contractual, puesto que acaba contrato el 30 de junio y aún no ha renovado con el Rayo. "Nuestra situación es la normal en los entrenadores. Primero hay que cumplir objetivos. Con 31 puntos no nos llega y cada punto que tengamos, más cerca, pero no lo hemos conseguido", finalizó.