Dimitrievski 'pasa' del interés del Barcelona y lanza un dardo al Betis: "Nosotros no lloramos tanto"

Stole Dimitrievski, portero del Rayo Vallecano, tiene dardos afilados para todo el que se le ponga por delante. Así, por un lado se mostró indiferente ante los rumores que le sitúan en la órbita del FC Barcelona en este mercado invernal de fichajes y le dio un palo al Real Betis, criticando sus quejas por el arbitraje de Muñiz Ruiz en el 1-1 del pasado domingo en Vallecas. La injusta expulsión de Álex Moreno, al que para colmo acusó luego en el acto de golpear "con dureza excesiva" a Isi Palazón, un penalti por manos de Catena no señalado, una clara falta de Falcao sobre Bartra en el tanto del empate local, infracciones que frenaban ataques prometedores y que quedan sin castigo... El enfado en Heliópolis fue tal, que la entidad bética incluso redactó un comunicado formal calificando de "ignonimia" lo vivido en tierras madrileñas. Todo ello, sin embargo, no son más que 'lloriqueos' a juicio del meta.

"Quién más llora va a recibir más. Eso es lo que me parece. Todos los que criticaron al árbitro, que critiquen, es cosa suya y nosotros seguimos a lo nuestro. A nosotros en otros partidos nos han echado jugadores, nos han pitado muchos penaltis en contra esta temporada y sin embargo no hemos llorado tanto. Simplemente intentamos mejoramos por nuestra parte. Si ellos critican, es porque en la próxima están esperando que les den algo y no se trata de eso. Ellos empataron, pero merecieron perder porque tuvimos más ocasiones que ellos. Y eso no lo miran", espetó el internacional macedonio en una entrevista en 'Pasión por el Rayo Radio' que recogen varios medios.

"Fue un buen partido. Estuvieron muy ordenados y son un buen equipo", asegura el cancerbero en sus únicas palabras buenas sobre el Betis. "En casa plantamos cara a los más grandes junto a nuestra afición y hemos demostrado que podemos jugar contra cualquiera. Lo peleamos todo", añadió el meta, que explicó su ausencia del partido contra los pupilos de Manuel Pellegrini.

"Tengo unas molestias en el isquio, tengo dolor pero nada serio, nada grave. Unos días de descanso y tratamiento y me volveré a poner bien y en forma en un par de días. Estoy bien. Esta molestia me viene por el Covid, por estar en casa esperando sin entrenarme y sin trabajar, y luego ponerme a ello", añadió Dimitrievski, quien está completando una buena temporada con el Rayo Vallecano, con el que lleva disputados 18 partidos, en los que sólo ha encajado 18 tantos.

Su buen rendimiento ha provocado que varios equipos se hayan interesado en él, remitiendo el club madrileño siempre a su cláusula de rescisión, informan a EFE fuentes de la directiva. El último equipo que supuestamente ha preguntado por él ha sido el Barcelona, según varios medios de comunicación de Macedonia, que lo sitúan muy cerca del conjunto catalán. Sin embargo, el portero rayista 'pasa' del tema.

"Estoy enfocado en los partidos de esta temporada. Es lo que me interesa. Estoy agradecido porque he hecho algo bueno para que salga algo por mí, pero no dejo que me distraiga. Estoy enfocado en mi día a día", confiesa el portero macedonio, tajante sobre el supuesto interés del Barcelona.

"No tengo ninguna información y no me gustaría saberla porque me puede afectar a mi día a día. Soy serio y tranquilo y no me dejo afectar. Hay que entrenar bien y jugar bien y después vendrá lo que tenga que venir. Todos queremos jugar en un equipo grande, pero mi enfoque es trabajar y el día a día", declaró Dimitrievski, en declaraciones al citado programa 'Pasión por el Rayo'. "Yo estoy feliz y contento en el Rayo y estoy trabajando para mejorar y ayudar al club para estar en lo más alto, porque siempre me han apoyado", concluyó.