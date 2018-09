Odegaard se pronuncia sobre su futuro

Tras pugnar con varios grandes de Europa, el Real Madrid logró hacerse en 2015 con los servicios del prometedor Martin Odegaard. El extremo, de 19 años, está jugando esta temporada con regularidad en la Eredivisie, en las filas del Heerenveen, con el que ha firmado dos tantos y otras tantas asistencias en los 2.183 minutos que ha estado sobre el verde.

Odegaard habló sobre su futuro tras completar una buena actuación con su selección, Noruega, tras salir del banquillo. "Voy a intentar acabar lo mejor posible la temporada en el Heerenveen. Regresaré al Madrid este verano para hacer la pretemporada y después veremos qué pasa, no hay tomada ninguna decisión", indicó.

El extremo es consciente de que tendría muy complicado quedarse en la primera plantilla blanca, por lo que no vería con malos ojos otro préstamo: "¿Otra cesión? Puede pasar, pero no es el momento de hablar de eso. Siempre he dicho que lo importante es jugar y se trata de buscar un club donde pueda tener minutos al más alto nivel posible".

Finalmente, aseveró que no se equivocó al fichar por el Madrid. "No me he arrepentido nunca de esa decisión. Cuando haces una elección siempre puedes pensar si has acertado, pero asumo la que tomé y estoy contento. Sabía que había que tener paciencia porque el Real Madrid es el mejor equipo del mundo".