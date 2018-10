Las alternativas del Real Madrid para sustituir a Lopetegui

El futuro de Julen Lopetegui en el Real Madrid se encuentra en la cuerda floja debido a la mala situación por la que atraviesa el equipo, con la nefasta racha de resultados en los últimos encuentros de tres derrotas y un empate. A ello, se le suma el descontento de Florentino Pérez con algunos aspectos, como la preparación física, que no terminan de convencer al presidente blanco.

El presidente del club mantiene al entrenador en el cargo mientras elabora una lista de candidatos entre los que destacan nombres como el de Roberto Martínez, seleccionador actual de Bélgica o el entrenador del Castilla que se encuentra tercero en su grupo de Segunda B y avanza invicto tras nueve jornadas, Santiago Hernán Solari. Además, el Real Madrid se habría puesto en contacto con Michael Laudrup, entrenador danés y Antonio Conte para conocer cuál sería su disponibilidad para sustituir al vasco al frente del club.

El nombre del ex técnico del juvenil Guti, que actualmente ejerce de segundo entrenador en el Besiktas turco, también se encuentra entre los señalados. La directiva no se quiere precipitar al tomar la decisión hasta que no tengan al candidato adecuado y baraja las alternativas expuestas que serán decisivas para los próximos días.

El técnico del conjunto atraviesa una delicada situación laboral y se tendrá que alejar del banquillo si no hace reaccionar al equipo y la situación no mejora de cara al primer Clásico de la temporada con el FC Barcelona. El club ha perdido la confianza en su trabajo y sólo una resurrección milagrosa ante el Barcelona podría darle la vuelta a la situación.