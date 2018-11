Lovren ataca a Ramos y llama a los jugadores españoles "cobardes"

La batalla entre Lovren y Sergio Ramos no es nueva. Desde la derrota del Liverpool en la final de la Champions, el central croata se la tiene guardada y a la mínima 'dispara' contra el español. En una reciente entrevista concedida a Copa 90, Lovren dijo que "Ramos tiene más fallos que yo pero está en el Real Madrid", afirmando que los goles de Cristiano Ronaldo neutralizaban los errores del camero y lelgando a afirmar que "Varane es mejor que él, ahora y en años anteriores". El camero le contestó, en otro tono, en la previa del partido que se disputó en Zagreb. "No sé si esas cosas se dicen por frustración u otros motivos. No voy a contestar a Lovren o al que se quiera ganar tres portadas o abrir el telediario. Que cada uno se gane las cosas en el campo", espetó el central madridista.



Tras la victoria de Croacia por 3-2 a España, resultado que complica el pase de la selección española a la 'Final Four' de la Liga de Naciones, el croata no se olvidó. "Le di un buen codazo. ¡Ja, ja! ¡3-2! Sal y habla ahora, colega. ¡Colega! Son una panda de cobardes", en alusión al equipo español para después señalarse el escudo de Croacia. "Sólo este escudo es digno. ¡Ahora a ganar a Inglaterra y a salir como jefes".



Además el croata publicó una foto en Instagram de un lance del partido en el que aparece cabeceando un balón tras darle un codazo en la cabeza a Ramos, que aparece doliéndose por el golpe junto al comentario "Buenos días Croacia".





Hahahah Lovren ljudino, da te nema, trebalo bi te izmislit!

?????????? pic.twitter.com/gjnu6AkOio — Dav???? (@xDavorka_x) 15 de noviembre de 2018