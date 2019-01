Ceballos: "Me voy con la sensación agridulce por el recibimiento"

El autor del gol de la victoria del Real Madrid, Dani Ceballos, se ha mostrado triste por el recibimiento que ha recibido a pesar de ser el gran protagonista del partido.

Sobre el encuentro: "Sensaciones buenas, tres puntos muy conseguidos, el equipo sufrió en la segunda parte, pero logró una victoria importante".

Decidió tirar la falta: "Tenía confianza, ganas de reivindicarme, lo había hablado con Sergio, lo sabía, y me dejó lanzar la falta".

La falta: "Les dije (Casemiro y creo que Brahim) que se pusieran en la barrera para que el portero no viera y pude encontrar el hueco".

Su vuelta al Villamarín: "Es un campo que me lo ha dado todo, en el que he crecido como futbolista, no esperaba este recibimiento, pero no es el momento. Me voy con sensación agridulce de no haber conseguido el cariño de la que ha sido mi afición tanto tiempo."