Del Bosque: "Creo en la capacidad de Solari, lo está haciendo muy bien"

El exseleccionador español Vicente del Bosque ha comentado este jueves en un acto de la Federación Española de Fútbol (RFEF) que cree en la capacidad de Santiago Solari al frente del Real Madrid, además de destacar que "lo está haciendo muy bien desde el primer momento".

En la presentación de un acto para la inclusión de jóvenes con discapacidades en el deporte, el salmantino también habló del clásico de vuelta de semifinales de Copa entre el Real Madrid y el Barcelona. "Fue como siempre un gran partido, quizás menos estético que encuentros anteriores, pero muy competitivo". "Hubo momentos de dominio para los dos equipos, la clave de la victoria fue el acierto del Barcelona", resaltó el exentrenador del Real Madrid.

Al ser preguntado acerca de las decisiones que tiene que tomar Santiago Solari sobre futbolistas como Gareth Bale o Isco Alarcón, Del Bosque añadió: "Cuando he tenido que tomar las decisiones siempre he hecho lo que era mejor para la gestión del grupo. Solari es muy capaz de manejar este tipo de decisiones". También tuvo palabras para el brasileño Vinicius Junior, del que dice que "la edad no es ni un mérito ni una desventaja, él al igual que otros muchos es joven y tiene condiciones para ser importante".