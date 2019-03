El agente de Bale dice que la afición del Real Madrid debería "besarle los pies"

Jonathan Barnett, agente del futbolista británico Gareth Bale, afirmó este lunes que la afición del Real Madrid debería "besarle los pies" a su representado y "avergonzarse" por sus críticas. "Francamente, deberían estar avergonzados de sí mismos. Gareth merece el mayor de los respetos", dijo Barnett en declaraciones a la cadena británica Sky Sports News.



"La manera en la que los aficionados del Real Madrid han tratado a Gareth no es nada menos que una desgracia. En los seis años que ha estado en España, lo ha ganado todo", agregó el agente, que subrayó que el galés es "uno de los mejores jugadores del mundo".



Bale, de 29 años, se ha situado en el centro de atención del equipo blanco después de la marcha del portugués Cristiano Ronaldo. El sábado, el delantero recibió una pitada cuando fue sustituido durante el partido contra el Barcelona en el que el Madrid perdió por 0-1. El agente del jugador negó que las relaciones de Bale con el resto de la plantilla sean malas y aseguró que no tiene planes de cambiar de equipo el próximo verano.





"A pesar de lo que dice la prensa española, él está feliz. Habla un español razonable y no hay ningún problema entre él y el resto de los jugadores del Real Madrid. La gente que escribe esas cosas no sabe nada sobre él", sostuvo Barnett.



"No ha habido una sola conversación sobre la posibilidad de que Gareth deje el Madrid. No se va a ir a ninguna parte este verano", agregó.