Valverde: "A Zidane le gusta el tipo de jugador que soy"

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, mostró sus esperanzas de continuar la próxima temporada al afirmar que tiene "muchas perspectivas" de quedase tras sentir la confianza de Zinedine Zidane, que desveló le ha comunicado que "le gusta el tipo de jugador" que es.



"Estoy feliz, trato de aprovechar cada momento al máximo sin pensar que es una prueba. Tengo muchas perspectivas de quedarme. Zidane me dice siempre que trate de disfrutar cuando me toca jugar, que disfrute porque sabe el potencial que tengo y le gusta el tipo de jugador que soy, que siga demostrando", manifestó en una entrevista concedida a Sport 890 de Uruguay.



Valverde siente orgullo de que "una persona que ganó tanto como jugador y como técnico" le muestra la fe que tiene en él. "Me motiva mucho, estoy contento por saber que tengo su confianza". Y juega sin pensar en los cambios de plantilla que realizará el Real Madrid para la próxima temporada.



"Hay muchos jugadores que vendrán el año que viene y muchos que se van pero a mi me dice que, en lo personal, trate de disfrutar el momento porque sabe lo que puedo dar, que estoy jugando bien pero que puedo dar mucho más. A un jugador joven le da mucha motivación y confianza", confesó.



El centrocampista lamentó la mala temporada del Real Madrid. "No fue un año como todos esperábamos, solo ganamos el Mundial de Clubes y perdimos más de lo que ganamos. El nerviosismo se nota de la gente, están más pendiente de los jugadores que van a venir el año que viene, pero nosotros nos enfocamos en los dos partidos que quedan para dejar el escudo lo más alto posible. Hay que mostrar carácter y respeto a la gente".



Y lejos de criticar la imagen del Barcelona para ser eliminado goleado por el Liverpool, recordó lo que le pasó al Real Madrid. "Soy el menos indicado para hablar de eso. Nosotros habíamos sacado un buen resultado en la Copa ante el Barça y ante el Ajax en la Champions y perdimos las dos. Tristeza porque de tener prácticamente la clasificación hecha quedar fuera y el Barcelona ahora igual".



"Después de ganar 3-0, perder 4-0 duele más, pero al fin y al cabo es perder y quedas fuera igual, sea el resultado que sea", manifestó.



Agradeció Valverde el apoyo dentro del vestuario del brasileño Casemiro. "Muchos me apadrinan, pero Casemiro se sienta a mi lado y es uno de los que más me ayudó y la relación sudamericana tiene un plus". Y aunque está satisfecho de su rendimiento, se marcó nuevos retos.



"No hay que agrandarse porque no te puedes conformar con los partidos que juegue bien, siempre hay que ir buscando más retos. Si vienen más jugadores, tendré más desafíos por los que luchar para poner más garra y entrega, para tener más minutos ante determinadas estrellas de las que siempre trato de aprender", dijo.



Por último, mostró su ilusión de jugar la Copa América con Uruguay y quitarse el mal sabor de boca del último Mundial: "Vestir la camiseta de la selección es lo máximo. Lo tomo como una revancha porque me dolió mucho quedarme fuera del Mundial, pero siempre estoy positivo y este año jugué más, no me he lesionado y me siento bien para poder ir".