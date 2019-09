Karembeu: "Es normal que Zidane pidiera a Pogba"

Christian Karembeu, ex jugador del Real Madrid, ganó el Mundial de 1998 con Zinedine Zidane. Entiende que pidiera a "Pogba para marcar diferencias". Conoce la intrahistoria del fútbol francés y el estilo Zizou. Karembeu dejó de correr y ahora es un tipo emprendedor. En Lisboa está en la vanguardia de la industria del deporte. Impulsa la plataforma digital sponsor.online que une a clubes y patrocinadores.



Pregunta: ¿Cómo ve usted este inicio de temporada de LaLiga?



Respuesta: Pienso que ahora LaLiga es más competitiva que nunca y eso se ve en el inicio del campeonato. En este inicio los dos grandes, Real Madrid y Barcelona, han empezado con muchos lesionados. Messi y Luis Suárez en el Barcelona, Eden Hazard en el Madrid. Para mí, LaLiga no ha empezado. El Atlético de Madrid también está muy bien, al igual que el Valencia y el Sevilla. Ahora hay una Liga muy, muy competitiva, y ojalá que el Madrid pueda volver al 'top' de la clasificación.



P. Habla usted de lesiones. ¿Cree que las pretemporadas no son eficientes o es simplemente consecuencia del cambio de método en la preparación física?



R. Pienso que este periodo es muy difícil porque el calendario ha cambiado mucho. La pretemporada, también las clasificaciones para la Copa del Mundo y antes de eso las clasificaciones para la Eurocopa 2020. Es decir, hay muchos partidos y se ven más lesiones. Por lo tanto, los jugadores tienen que cuidarse mucho más y afrontar con criterio los calendarios.



P. Dos nombres propios han sido los personajes del verano. Dos fichajes teóricos que luego no han venido. El primero Pogba. Zidane apostaba mucho por él; un medio físico y poderoso....



R. Es parte del juego, es parte del mercado y es así. Cuando hay una demanda y una oferta o la realizas o no. Así es nuestro mercado... Por lo tanto Zizou lo quería y tiene que esperar. Ahora tiene que trabajar con los jugadores que tiene en su plantilla, que son jugadores de mucha calidad. Vamos a ver, poco a poco con los automatismos y con los nuevos va a formar un equipazo.



P. Entiende que Zidane tuviera tanto interés en Paul Pogba?



R. Sí, lo entiendo, es normal. Si él piensa así es porque necesitaba reforzar el medio y marcar la diferencia. Ahora hay jugadores que tienen mas de 30 años y es normal reforzar el medio campo y él ha pensado así.



P. Neymar finalmente no regresó al Barcelona. A usted, que conoce el fútbol francés, ¿le ha sorprendido?



R. No me sorprende nada. No me sorprende nada porque pienso que el jeque del PSG (Nasser Al-Khelaifi) ha demostrado también su poder, sabiendo que tiene un club y un jugador. Si él ha comprado a Neymar del Barcelona por más de 200 millones es normal que la venta tenga que ser por más dinero por que él es un genio.

Para mi Neymar es un jugador increíble y no podemos 'matarle' porque tiene todo: la facilidad para regatear y sorprender al oponente. El es un gran jugador y hay que respetarlo, pero también hay que respetar el mercado, si la operación no se hace..no se hace.

Tenemos que cuidar al jugador por su calidad y las personas que están con él, su entorno, también tienen que cuidarlo para que él siempre sea un gran jugador de fútbol.



P. Otro compatriota suyo, Karim Benzema, anda pletórico con más gol que nunca. ¿Lo ve con buenos números esta temporada?.



R. Karim ha roto su récord, su récord personal. Ha marcado muchos goles con el Real Madrid, con la camiseta blanca. Ojalá que siempre pueda destacar su juego. Sabemos que es uno de los mejores atacantes del mundo. Él está haciendo su trabajo y espero que pueda seguir marcando más goles con el Real Madrid y que gane sobre todo más títulos. Pienso que el Real Madrid necesita ganar LaLiga.



R. Nueva etapa... Se acabó el fútbol. La vida sigue. Ahora es usted un empresario emergente...



Yo siempre estoy cerca de la industria del fútbol y cuando tiene uno la oportunidad de invertir, ahí estoy. Apuesto por el mundo digital porque es la nueva tecnología en el mercado y en la vida. Por lo tanto, con mis compañeros hemos decido crear esta compañía que justamente facilita la conexión entre patrocinadores y clubes. Estamos aquí para explicar y sobretodo conectarnos con los clubes. Tenemos más de 100 clubes ya y mas de 50 patrocinadores con nosotros, ahora sólo tenemos que educar a la gente a conectarse.