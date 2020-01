Imponente Morata, decepcionante Joao

Madrid, 12 ene (EFE).- Así jugó el Atlético de Madrid la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí:



- OBLAK (7): Héroe el jueves, cuando fue una causa indudable de la clasificación de su equipo para la final, su protagonismo no fue tan crucial en la final, pero sí indispensable, porque solventó cada exigencia con la seguridad y la destreza de uno de los mejores porteros del mundo. No necesitó estiradas decisivas, pero sí firmeza y colocación para sostener la portería a cero de su equipo.



- TRIPPIER (6): De menos a más. En cuanto se concentró, solventó sus dificultades defensivas, en ocasiones con más de un apuro, y creció en ataque. Suyo fue el sensacional centro que puso a Morata frente a Courtois en el minuto 79. Bien. Marcó su penalti.



- FELIPE (7): Ni siquiera una tarjeta amarilla al borde de la media hora, por una entrada sobre Jovic, frenó al central brasileño. Imponente por alto como siempre, bien al cruce e intenso en la anticipación. Un par de errores, sobre todo en la salida de balón, interrumpieron su poderoso partido en el centro de la zaga.



- GIMÉNEZ (7): Unas molestias musculares le apartaron de la semifinal del pasado jueves. Tres días después regresó al once, en el que es indiscutible para Simeone y en el que es un valor casi seguro para el Atlético por su valentía, agilidad y oportunismo, como el que demostró para salvar un amenazante contragolpe de Jovic. No entendió el cambio cundo fue sustituido en la prórroga por Savic. Se retiró del terreno de juego con enfado. Se preguntó el porqué.



- RENAN LODI (5): Exigido por su banda izquierda, el perfil por el que más insistió su adversario en la primera parte. Le cuesta más defender que atacar. Su inicio fue impactante, su presente ofrece dudas y su Supercopa fue irregular, de menos a más, pero sin la profundidad que demostró en el principio de curso. Ha decaído en los últimos tiempos. Fue sustituido en el minuto 89 por Marcos Llorente.



- CORREA (6): Este domingo no fue tan decisivo como en las últimas ocasiones. Había participado en seis de los últimos ocho goles de su equipo. Pero completó un buen partido, sacrificado en defensa. Imprevisible, como siempre, con la pelota. Muchas veces embarullado, otras desbordante. También funcionó en la presión.



- HÉCTOR HERRERA (5): De nuevo en el once, en el que se consolida con el paso de los encuentros, duró 56 minutos sobre el terreno de juego. No fue el mejor día del medio centro mexicano, tan ocupado en la contención y en la colocación. En ataque ni existió. Ni jugó con precisión ni tuvo llegada ni distribuyó con la soltura que lo hace casi siempre. Se quedó en un serio trabajo en tareas defensivas. Fue reemplazado por Vitolo a los once minutos del segundo tiempo.



- THOMAS (7): El medio del campo del Atlético es suyo. No hay dudas. Su derbi fue potente. Firme en el repliegue, omnipresente por momentos en la presión o en el corte, sobre todo en el primer tiempo, y el sostén evidente del conjunto rojiblanco en el centro. Le faltó más en ataque, como a su equipo. Lo intentó con una falta directa lejana cuando el encuentro apuntaba ya a la prórroga. Su borrón fue el penalti fallado en la tanda.



- SAÚL (6): Su polivalencia es un recurso que explota Simeone. Comenzó en la izquierda, pasó al medio centro, fue reubicado en el lateral izquierdo y de nuevo volvió al centro del campo. Intenso, mejor en el robo de la pelota y en la presión que en la creación, aunque algún regate suyo demostró toda las cualidades que tiene. Falló su penalti de la tanda.



- JOAO FÉLIX (3): Necesita mucho más el Atlético de él. No basta con una inconstancia entendible al principio, en sus primeros días en el equipo, pero insuficiente ahora. Ni tampoco con los detalles. O con la intención. Un futbolista de su clase, nivel y precio debe aprovechar el regalo que le dio Sergio Ramos al comienzo del duelo. Ahí, en el gol, está la diferencia entre lo común y lo determinante. No lo es aún Joao Félix. Ni por la delantera ni por la derecha, mientras acumula una cantidad inasumible de balones perdidos. En el minuto 100 fue cambiado por Santiago Arias.



- MORATA (8): Presión, entrega, intensidad, valentía y verticalidad. Le faltó el gol. Pero su partido fue notable. Potente de principio a fin. No tuvo eficacia. Ni en el minuto 79, cuando perdonó ante Courtois, ni en el remate de chilena en el 107. El delantero se disponía para su mejor oportunidad en el 115, camino de medirse a Courtois, pero Fede Valverde lo derribó por detrás. Gran encuentro del '9'.



- VITOLO (6): No tiene aún la confianza total de Simeone. Ni siquiera su irrupción en la semifinal, decisiva para la remontada, le aupó a un puesto en el once titular. Fue el primer recurso del técnico, con 0-0, en el minuto 56 y por Herrera. Su verticalidad, cambio de ritmo y conducción dio más impulso ofensivo al Atlético. Una de las mejores ocasiones fue suya. La paró Courtois.



- MARCOS LLORENTE (7): Simeone pensó varias veces en incluirle en el campo, pero no lo hizo hasta el minuto 89, por Lodi, directo al medio centro, del que Saúl Ñíguez se desplazó al lateral zurdo. Le dio fuerza al medio campo, cobertura y presencia.



- SAVIC (6): Entró por Giménez en la prórroga para ocupar el centro de la defensa. Contundente.



- ARIAS (s.c): El último cambio de Simeone, en el minuto 100 por Joao Félix. Había jugado uno de los siete partidos anteriores. Y salió para cubrir el lateral izquierdo -él juega por la derecha- para dar de nuevo vuelo en el medio campo a Saúl en el tramo final.



Iñaki Dufour