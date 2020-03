Hazard: "Mi primera temporada en el Real Madrid se ha echado a perder"

Eden Hazard, centrocampista del Real Madrid, dijo este miércoles que su primera temporada en el conjunto blanco se ha "echado a perder", y declaró que tendrá que ser juzgado en su segundo curso.



Recluido en su casa por el coronavirus, el medio belga concedió una entrevista por vídeo en exclusiva a RTBF (Radio Televisión Belga) en la que analizó su primer año en el Real Madrid, su futuro con la selección de su país y en qué estado está su lesión.



"Mi primera temporada en el Madrid se ha echado a perder, pero no todo es malo. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, he conocido a nuevas personas y para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años de contrato, espero estar en buena forma", declaró.



Hazard afirmó estar "bien" de su lesión y desveló que hace una semana le quitaron los puntos. Ahora, se cuida para recuperarse totalmente mientras espera cuándo volverán a reanudarse las competiciones.



"Ayer me llamó Zidane y tampoco lo sabe. Lo que podemos hacer es mantenernos en forma, todos los jugadores tienen recursos para ello. No sabemos si la Liga se reanudará, esperemos que haya un buen final de temporada y se pueda jugar. Si no, todos nos sentiremos decepcionados, pero las cosas son como son".



Cuestionado por si tiene miedo a contraer el coronavirus, resaltó que está dentro de su casa sin visitas y sin ver a nadie, y que tiene "un poco de miedo" como el resto de las personas.



"Tengo especial preocupación en transmitirlo a los demás, eso es lo más delicado. Tenemos personas para cuidarnos. Me preocupan las personas más débiles, que tienen más problemas", explicó.



También habló sobre la cancelación de la Eurocopa y si es beneficioso para él disputarla en 2021 con un año más de edad.



"Iba a llegar (a la de 2020). Iba hacer lo que fuese necesario para estar en forma desde los primeros partidos. Debería haber trabajado mucho para ello, pero desde que me lesioné ya había hecho mucho. Habría llegado en buena forma pasase lo que pasase. Hubiera tenido falta de ritmo, claro, pero la calidad no se pierde", apuntó entre risas.



"Me decepcionó que se aplazara. Tenía planeado jugarla, me operaron hace unas semanas. Todos tendremos un año más en 2021, lo cual es una pena, pero mi tobillo me permitirá volver a estar en forma. Para la afición es difícil porque quiere ver un torneo internacional cada verano, para ellos es una pena. Pero creo también que hay prioridades en la vida que obligaban a cancelar. Somos como todos los demás, esperaré hasta el año que viene".