Zidane: "Isco tiene que seguir trabajando"

Madrid, 7 nov (EFE).- La falta de minutos de Isco Alarcón con el Real Madrid fue uno de los temas principales de la comparecencia de Zinedine Zidane, en vísperas de la visita al Valencia, que admitió que su jugador debe "seguir trabajando" para salir de "momentos complicados" como el que le toca vivir.



Isco ha perdido importancia para Zidane, que siempre reconoció que es uno de sus jugadores preferidos por sus cualidades técnicas. Sin embargo, no le ve en un estado de forma adecuado para tener minutos y ha participado en cinco de los diez partidos de la temporada del Real Madrid, con solo dos titularidades y sin un minuto en la Liga de Campeones.



"Lo que tiene que hacer es seguir trabajando", aseguró Zidane. "No es un problema de Isco, es del entrenador que tiene que elegir y es verdad que últimamente no jugó mucho. Tiene que seguir trabajando y hacer lo que hace, hay momentos complicados que no voy a ocultar y ha vivido otros buenos. Va a seguir demostrando quién es, porque vamos a tener muchos partidos aunque últimamente no ha jugado mucho", explicó.



No aportó más motivos Zidane que expliquen la situación de Isco, que desde que fue sustituido al descanso frente al Cádiz, solo jugó media hora de un partido sentenciado frente al Huesca y no tuvo ni un minuto en encuentros importantes como el clásico del Camp Nou o el de Liga de Campeones ante el Inter de Milán.



"Al final es la dificultad del entrenador, que tiene que elegir cada partido. Últimamente no le he puesto de titular y ha entrado muy poco, pero no cambia nada de lo que pienso de Isco y espero que siga trabajando, porque va a tener su momento", manifestó.



Más importante, pero también fuera del once en esos partidos clave está el croata Luka Modric, de quien Zidane resaltó su contribución. "No es cualquiera, es un jugador ejemplar, muy importante para el equipo. Tengo que elegir un once para cada partido pero Luka es parte importante del equipo y no tengo duda en el jugador que es. Estamos todos aquí para hacer las cosas bien y juntos".



Calificó a Sergio Ramos como uno de los mejores centrales de la historia por "lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que es y lo que representa para el Real Madrid en toda su carrera". Y resaltó la reacción que han protagonizado su plantilla tras una mala racha de resultados, ganando partidos importantes.



"Es lo que tienen mis jugadores cuando se le pone difícil, tienen carácter y sacan adelante situaciones complicadas como hicieron. Ha sido así siempre. Hay momentos complicados en la temporada y los jugadores son humanos también, les veo muy comprometidos y lo quieren hacer bien, aunque de vez en cuando no nos sale. La reacción ha sido buena y tenemos que seguir en esta línea porque yo creo en todos mis jugadores", dijo.



Por último confirmó el regreso del noruego Martin Odegaard en Valencia. "Está mejor de su rodilla y va a estar en la convocatoria. Sabemos la calidad que tiene, acaba de llegar y hay que darle tiempo. Vuelve al cien por cien y tiene que adaptarse a la situación y al equipo poco a poco, pero no tengo ninguna duda del jugador que es".