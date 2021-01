Zidane no da por perdido a Jovic

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la salida del serbio Luka Jovic al Eintracht de Fráncfort aún no está cerrada y aseguró que no disputará la Supercopa de España por estar lesionado.



"Luka Jovic está con nosotros todavía", afirmó Zidane en rueda de prensa en Málaga. "No está aquí porque está lesionado y de momento no me dijeron nada. Veremos lo que va a pasar".



La llegada de Jovic al Real Madrid fue por petición de Zidane, que explicó que con el punta serbio buscaba goles y admitió que desde su llegada ha vivido numerosas situaciones que le han impedido triunfar.



"Llegó como un delantero que marca goles, es la característica de Luka. Es uno que marcaba muchos goles y es lo que queremos como delantero que tenía 21 años, joven, pretendemos solo eso y es lo que queremos de él. No ha tenido mucha suerte, ha tenido dificultades de adaptación, se ha lesionado, muchas cosas que a su edad no es fácil. Tiene que aprender con la experiencia y lo va a hacer porque cualidades las tenía y las va a tener, no tengo duda", sentenció.