Kike: ?No nos puede asustar la situación?

Madrid, 3 abr (EFE).- Kike García, delantero del Eibar, aseguró tras la derrota contra el Real Madrid (2-0) que está siendo su temporada más difícil en LaLiga Santander, pero que no les puede ?asustar la situación? porque ya sabían que iban a estar en ?la pelea? por no descender



?Sí claro. Se está viendo. Estos años anteriores salvamos la categoría con antelación. En esta no nos está saliendo como queremos, pero no nos puede asustar esta situación, sabíamos que íbamos a estar en esta pelea?, dijo en Movistar +.



Un resultado contra el Real Madrid que, si el Alavés puntúa este domingo contra el Celta de Vigo, dejaría al Eibar como colista con 23 puntos tras tres meses sin lograr una victoria.



?Hacemos para que no nos afecte. Pero no nos está dando para sacar los tres puntos que nos liberen de las cosas negativas de la cabeza?, comentó.



?No sé si concedemos mucho, sí que es verdad que se acercan y cuando nos meten gol nos cuesta mucho tener ocasiones claras. El tener ocasiones y meterlas nos cuesta. Al final son las áreas, si no defiendes bien y de cara a puerta no estás bien? es lo que nos está pasando?, continuó en el análisis.



Un Kike García que lamentó el mal inicio de su equipo: ?En la primera parte casi no hemos inquietado al Madrid. En la segunda hemos salido un poco mejor, luego ha empezado a llover y en la jugada que casi se meten gol hemos espabilado un poco. Corrimos riesgos y nos han metido el segundo gol. El sábado tenemos una verdadera final?, aseguró.



?No te salen las cosas como uno quiere, nos estaba costando porque ellos son un gran equipo y sabíamos que iba a ser duro. Sacar las cosas positivas de aquí y a pensar en el siguiente partido?, prosiguió.