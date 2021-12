Vinicius: ?¿Un precio? Mejor quedarme en el Real Madrid?

Madrid, 9 dic (EFE).- El brasileño Vinicius Junior tiene claro que su deseo es quedarse ?en el Real Madrid? y por ello no se pone un precio de mercado, mientras vive el mejor momento de su aún corta carrera profesional y está a tres días del derbi frente al Atlético de Madrid (21:00 horas CET, -1 GMT)



"Mejor no poner nada, mejor quedarme aquí en el Madrid", contestó entre risas en una entrevista con Movistar+ al ser preguntado por qué valor de mercado se pondría él.



Vinicius suma 12 goles y 7 asistencias esta temporada, lo que le hace ver que a sus 21 años ya es una figura clave del Real Madrid: ?A veces estoy cansado por jugar tanto, pero yo quiero jugar siempre. Estoy en mi mejor versión técnica, física y mentalmente; ya descansaré en Navidad. Si estoy bien, seguro que vamos a pelear por muchas cosas esta temporada?.



"Tengo que trabajar bastante para eso. Debo seguir jugando aquí, hacer las cosas bien y estar siempre en mi mejor versión. Si sigo jugando así, claro que puedo ganarlo, pero lo principal para mí es ganar con el equipo y lograr muchos títulos con el Real Madrid", declaró sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro.



Un reconocimiento individual que ahora busca para su gran socio, el francés Karim Benzema: ?Es un grandísimo jugador, que hace todo. Siempre me ayuda y yo le tengo que seguir ayudando para que gane el Balón de Oro y ser Pichichi para nosotros?, declaró.



El brasileño salió ovacionado del terreno de juego en la victoria por 2-0 frente al Inter de Milán del pasado martes, aunque considera que le queda camino todavía por recorrer en el club para ser un ídolo.



?No, no, tengo que ganar bastantes títulos. Ídolos son los jugadores que han estado aquí bastante tiempo y que han ganado todo. Pero muy contento por la afición, que me quiere tanto?, dijo.



Una valoración que pasa también por grandes actuaciones en partidos marcados en rojo en el calendario, como el próximo derbi: ?Va a ser un partidazo. Jugar contra Atlético siempre es muy difícil, es un equipo que defiende muy bien. Para jugar un derbi tenemos que estar concentrados, como en los últimos partidos. Concentrados para defender bien porque seguro que delante lo vamos a hacer genial?.