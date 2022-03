Gareth Bale ya ha tomado una decisión

Se marchará libre del Real Madrid y en mayo se decantará por su próximo equipo

Gareth Bale ha pasado del ostracismo con el Real Madrid a volver a ser la estrella de Gales, sumando este pasado jueves los goles que le dieron la victoria a su país frente a Austria (2-1) y que lo meten en la final del 'play off' de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Eufórico y muy feliz por su actuación contra Austria, el jugador Del Real Madrid cargó contra la prensa española, acabando el encuentro con molestias en la ingle. "No. No necesito mandar ningún mensaje. Sería perder mi tiempo. Deberían sentirse avergonzados. Es desagradable, es una vergüenza", declaró al ser cuestionado sobre si durante sus celebraciones mandó algún mensaje a sus críticos.

Y es que Gareth Bale, que es el futbolista de la actual plantilla del Real Madrid que más cobra y que lleva cuatro años viéndolas venir como blanco, acabará contrato a final de temporada y se marchará libre, sin dejar ni un sólo euro en las arcas del Santiago Bernabéu.

El galés ya ha decidido su futuro, aunque está por decidir aún cuál será el equipo en el que juegue el próximo curso. Así lo indicó horas atrás el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes. Según Romano, Gareth Bale decidirá su nuevo club en el mes de mayo, momento en el que acabará de comprometerse con el que será su nuevo destino.

La historia de Gareth Bale y el Real Madrid ha pasado del amor al odio a lo largo de los años. Fue a mediados de 2013 cuando el galés arribó al Santiago Bernabéu, protagonizando un inicio estelar de la mano de Carlo Ancelotti. Dicha temporada, sin ir más lejos, ganó la Champions League y la Copa del Rey.

Pasaron los años y Gareth Bale levantó tres Copas de Europa, amén de LaLiga, la Supercopa de Europa y de España y el Mundial de Clubes. Un currículum envidiable en el que su nivel fue de más a menos con lesiones constantes.

El pasado domingo, por ejemplo, decidió que las molestias que sentía en su espalda eran suficientes para caerse del Clásico. Ni estar en el banquillo quiso. Cuatro días después, en cambio, ha acabado siendo decisivo para Gales. Y es que como él mismo ha reconocido, la preparación de las últimas semanas ha ido encaminada hacia el partido de este pasado jueves con Gales.

Gareth Bale will leave Real Madrid as free agent in June. He just said on his future: "I haven't thought about that at all. Thinking about the future can generate doubts, that's why I haven't done it", Gareth said. ?? #RealMadrid



Bale's expected to decide his future in May. pic.twitter.com/gGdJUaleMy