"Ceballos y yo hablamos de tú a tú sobre el Betis, pero no tengo ni idea de lo que va a hacer"

Dani Ceballos, que el próximo verano afronta su último año de contrato con el Real Madrid, desea volver al Betis, como ya ha dejado claro; con el interés del Inter sobre la mesa, su compañero de selección en Tokio Juan Miranda habla sobre ello en ED

El lateral izquierdo del Betis Juan Miranda afronta el próximo sábado su primera final como bético con el primer plantel heliopolitano. Un "sueño" en el Estadio de La Cartuja, donde el Betis se medirá al Valencia CF de Bordalás, sobre el que el de Olivares habla durante su extensa entrevista con ESTADIO Deportivo.

Con la mente puesta en la final de Copa, Miranda tampoco pierde la vista a LaLiga, donde los de Pellegrini están luchando hasta el final por intentar colarse en Champions y asegurar su clasificación en la Europa League el próximo curso. El bético tampoco se olvida de la selección, donde Luis Enrique lo viene siguiendo de cerca, como el propio seleccionador indicó semanas atrás.

Y precisamente en la Roja, o más bien en la Rojita, con la que el pasado verano fue a Tokio a disputar los Juegos Olímpicos, Miranda coincidió con otros dos andaluces como son el barbateño Bryan Gil y el utrerano Dani Ceballos, también formado en la cantera del Betis. "A Bryan sí que lo conocía ya, tenemos muy buena relación al haber estado en la selección juntos. Con Dani no había coincidido nunca, aunque la verdad es que hicimos muy buenas migas y hoy en día seguimos hablando. Nos llevamos muy bien", explica Miranda durante su entrevista con ED.

Y como no podía ser de otra forma, Miranda fue cuestionado por la posibilidad de volver a coincidir con Ceballos a partir del próximo verano, pero en el vestuario del Betis. Los guiños en verdiblanco del hoy futbolista del Real Madrid son muchos y continuos desde hace meses, siendo evidente que su deseo es volver a un Benito Villamarín del que salió en 2017 no de la mejor forma.

El pasado verano, de hecho, fue cuando más cerca estuvo Ceballos de volver a enfundarse las trece barras, aunque la prioridad de ir a por Bellerín ante la grave lesión de Sabaly pospusieron una cesión con opción-obligación de compra del utrerano por parte del Betis; una operación que se volverá a abordar el próximo verano, con el Real Madrid obligado a negociar ante la finalización de su contrato en 2023. "No hablamos mucho de ello, él es bético y siempre hablamos de tú a tú del Betis. No hablamos nada más. Su club es el Real Madrid y ya se verá lo que decide el jugador en verano y lo que quiere hacer para el futuro de su carrera. No tengo ni idea de lo que va a hacer. Lo que sé es que él es bético, ha salido de aquí", apostilla Juan Miranda.

Ceballos, reacio al interés del Inter y hablando sobre el campo: "Ha jugado el Ceballos que todos conocen"

Como ya ha dejado claro en más de una ocasión, el deseo de Dani Ceballos es el de volver al Betis y hoy por hoy no contempla otra opción de cara al verano. De hecho, tal y como publican en Italia, en las últimas semanas varios mandatarios del Inter de Milán se habrían trasladado hasta Madrid para preguntar por el utrerano. El Corriere dello Sport desveló hace unos días que el director deportivo del club neroazzurro había acudido personalmente para con Florentino y plantearle una futura operación, aunque el futbolista sería reacio a ella, dándole prioridad al Betis.

Ceballos no sólo manda guiños al Betis en redes sociales, sino que también habla sobre el campo, como demostró el pasado miércoles ante Osasuna, cuando Ancelotti le dio la oportunidad. El técnico italiano veta la relajación y tras la victoria por 1-3 se vio obligado a destacar la figura del utrerano.

Ceballos se vació, movió y organizó el ataque del Real Madrid en campo contrario y pisó el área rojillo con bastante facilidad. Un fútbol ante el que Ancelotti cayó en el elogio tras el partido: "Muy bien Ceballos. Ha jugado un partido muy bueno. Puede ser el mejor del equipo. Tiene calidad. No ha tenido muchos minutos, pero siempre ha entrenado bien. Ha sufrido mucho, con una temporada con problemas, con la lesión en los Juegos y una recuperación bastante lenta. Ha jugado el Ceballos que todos conocen".