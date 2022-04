Un 'sospechoso habitual' decidirá el futuro de Marco Asensio

El delantero mallorquín está apretando al Real Madrid para renovar su contrato, que expira en 2023, o para que lo venda a otro club

Marco Asensio, futbolista del Real Madrid, quiere aclarar su futuro lo más pronto posible. El atacante español acaba contrato con el equipo blanco en junio de 2023 y quiere saber el plan para que tiene consigo la entidad arraigada en el Paseo de la Castellana y Carlo Ancelotti, su actual entrenador, para decidir si es momento o no para comenzar una nueva aventura en su carrera deportiva. Como medida de presión, Asensio ha cambiado de representante y se ha puesto en manos de un 'sospechoso habitual': la empresa Gestifute dirigida por el súper agente Jorge Mendes.

Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, se disputa entre noviembre y diciembre de este año 2022, el deseo de Marco Asensio no es otro que el de disputarlo con la España de Luis Enrique y para ello es vital contar con más minutos de los que ha tenido hasta ahora. De ahí que haya hecho este movimiento preventivo para abordar su renovación, pues finalizando contrato al término de la siguiente campaña se antoja indispensable el alcanzar un acuerdo ya. De no ser así, el Real Madrid estaría bajo presión, pues, lo lógico, sería vender al futbolista al ser la última oportunidad en la que podría obtener un buen beneficio económico. Asensio no es el único futbolista que está en esta situación en el Real Madrid, puesto que su compañero Dani Ceballos, que tiene el futuro algo más claro ya que sólo mira al Betis, pasa por el mismo trance.

A sabiendas de esto, Jorge Mendes ha sabido convencer a Asensio para que se una a su grupo y así valorar las mejores opciones posibles, las cuales pasan por prolongar su relación contractual con el Real Madrid o marcharse a otro equipo. No ha faltado tiempo para que diversos nombres, de equipos muy potentes tanto a nivel económico como futbolístico, aparezcan interesándose en Marco Asensio.

Hasta tres conjuntos han mostrado ya su disposición a fichar a Marco Asensio. Según el programa El Larguero de la Cadena SER, el primero es la Juventus, que busca sustituto a Paulo Dybala; el segundo es el AC Milan, que es el que más fuerte está pujando; y por último aparece el nuevo rico del barrio, el Newscatle United, que ve en el internacional español al futbolista indicado para dar un salto de calidad en ataque.

Habrá que esperar a ver qué ocurre, pero lo que parece claro es que Jorge Mendes tendrá mucho peso en el futuro deportivo del mallorquín.