1-1: La Real mereció más ante el Mónaco y se complica la fase de grupos

La Real Sociedad sigue invicta, aunque también sin ganar, en la Europa League, en la que saldó con empate a un gol su partido contra un AS Mónaco que se adelantó en el marcador pero al que le toco sufrir en la segunda mitad tras la igualada lograda por Mikel Merino y ahora los donostiarras afrontaran exigidos sus dos próximos partidos ante el Sturm Graz austríaco. El conjunto monegasco planteó un partido táctico, sin prisas, a la espera de poder resolverlo en la segunda mitad ya que el planteamiento de su técnico Nico Kovac fue claro, con sus mejores jugadores de ataque en el banquillo en una primera mitad que no resultaría plácida a nivel defensivo para la Real.

El Mónaco dormía el partido y también lo hicieron sus jugadores. A los 10 minutos de juego, la Real realizó uno de sus contraataques clásicos conducido por Oyarzabal y el remate final se lo dejaron a Januzaj para que el belga rematara duro un tiro que estuvo cerca de pasar por encima de Nubel. Estaba el partido donde quería Imanol Alguacil cuando llegó el jarro de agua fría instantes depués, en un saque de esquina al centro del área en el que los centrales blanquiazules estuvieron poco contundentes para frenar a Disasi y el central francés remató de cabeza al palo derecho de Remiro haciéndo infructuosa su estirada.

Le tocaba remar contra corriente al equipo vasco y no lo hizo mal, pero la falta de puntería volvía a pasar una factura muy cara, Oyarzabal la tuvo en una habilitación de Portu que le dejó solo ante el guardameta Nubel y el marcador comenzaba a tornarse en una losa pesada para una Real en la que no abundaban las ideas. Competir sin jugadores tan importantes como Alex Isak, David Silva o Monreal parece un imposible para esta joven Real, pero como descaro no le falta al inicio de la segunda mitad ya había equilibrado el encuentro devolviendo el golpe al Mónaco de la misma forma a como lo encajó, con un saque de esquina que conectó con la cabeza de Mikel Merino, que firmó el empate al marcador del Reale Arena.

Los donostiarras recuperaron la moral y tras ese tanto llegaron sus mejores minutos, que no tuvieron el premio deseado porque la pólvora seguía sin estar seca del todo y porque también Nubel demostraba solvencia en las exigencias a la que le sometieron Portu y Januzaj en el segundo tiempo. Alguacil lo intentó con el recuperado Barrenetxea, por la izquierda, por la derecha y por el centro de la zaga monegasca, a la que le tocó sufrir para mantener un resultado que le deja junto al PSV en lo más alto de la clasificación de este grupo y a los donostiarrras exigidos para sus próximos compromisos.





FICHA TÉCNICA.-



Real Sociedad: Álex Remiro; Zaldua (Gorosabel 70'), Aritz Elustondo, Zubeldia, Aihen Muñoz; Zubimendi, Guevara (Beñat Turrientes 60'), Mikel Merino; Januzaj, Oyarzabal (Karrikaburu 89') y Portu (Barrenetxea 70').

AS Mónaco: Nubel; Sidibé (Aguilar 46'), Badiashile, Disasi, Caio Henrique (Pavlovic 88'); Diatta, Fofana (Golovin 65'), Tchouaméni, Jean Lucas, Diop (Maripán 73'); y Boadu (Volland 65').

Árbitro: Sergey Ivanov (ruso). Amonestó a Aritz Elustondo; y a Maripán, Disasi y Volland.

Goles: 0-1 (15') Disasi; 1-1 (52') Mikel Merino.

Incidencias: Primer encuentro europeo en Anoeta con público tras la pandemia disputado ante los 24.000 aficionados, que completaron el aforo permitido. Presencia de varias decenas de seguidores del Mónaco.