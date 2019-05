Ronaldo: "La política de entradas del Rayo es lamentable y oportunista"

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario, actual presidente del Valladolid, criticó los altos precios establecidos por el Rayo Vallecano para las entradas visitantes de cara al choque que el conjunto blanquivioleta disputará este domingo en el Estadio de Vallecas.



"La política de entradas del Rayo Vallecano es lamentable, me parece bastante oportunista. Es política del Rayo y no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vamos a ir para una final muy importante y hemos facilitado los autobuses para todos los seguidores que han comprado las entradas. Vamos a contar con 800 aficionados pucelanos en Madrid y ojalá podamos darles una gran alegría", dijo.



"Veo también que muchos aficionados del Rayo no están de acuerdo con esta política de aumentar el precio de las entradas y que están poniendo disponibles las suyas. No todo es malo, hay mucha gente con gran corazón que quiere ayudarnos", agradeció durante la presentación de las actividades que llevará a cabo el Banco Santander como anfitrión con motivo de la final de la Liga de Campeones.



Ronaldo reconoció estar viviendo 'semanas increíbles' y ver a la gente 'muy ilusionada' con la posible permanencia en LaLiga Santander: "Faltan dos partidos, dos finales, y vamos a tener muchísima emoción. Ojalá los dioses del fútbol nos ayuden porque el VAR no nos va ayuda. Ojalá nos salga todo bien".



"Yo no pensaba que iba a sufrir tanto, que iba a engancharme tanto con el Valladolid, con la gente, con los resultados... Es una sorpresa muy agradable para mi que solo puede hacer el fútbol. Vivo un momento muy especial y estoy seguro de que si salimos de esta los años siguientes van a ser bastante más tranquilos", declaró.



De hecho no descarta que su club dispute algún día la Liga de Campeones: "No voy a poner un límite a las aspiraciones del club. Ojalá haya un día en el que podamos disfrutar de esta competición. La ciudad desea fútbol, retos, ambición. Vamos a preparar el futuro para que algún día podamos soñar con la Champions".



Planes de futuro que también están enfocados a otros aspectos: "El club tiene unas instalaciones bastante precarias para lo que representa y estamos finalizando los proyectos de dos grandes ciudades deportivas; una para la cantera y otra para el primer equipo, el filial y el Juvenil División de Honor".



"La reforma del estadio es algo muy importante para nosotros porque desde 1982 no se ha hecho nada y entendemos que nuestra afición se merece un confort y una experiencia mejor. Son las tres prioridades", agregó.



En cuanto a su relación con la plantilla, apuntó: "Intento estar lo más cercano posible de los jugadores aunque respeto sus momentos, yo no bajo al vestuario para mezclar las situaciones, aunque podría porque he vivido toda la vida en el vestuario y sé exactamente cómo es. Pero la figura del presidente no tiene que mezclar esta situación, a mi manera de ver".



Además explicó por qué ha decidido mantener en el cargo al entrenador Sergio González: "Estoy muy contento con Sergio, nos trajo a Primera ganando nueve de los últimos diez partidos el año pasado".



"Tiene toda mi confianza, la confianza de la gente y la confianza de los jugadores. No pienso interrumpir nunca el trabajo de un entrenador durante la temporada. Las decisiones se toman al principio y al final", completó.