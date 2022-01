Rubi, con al menos 13 bajas, critica la "pantomima" vivida esta semana.

El técnico del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', aseguró que la mitad de su plantilla no está disponible para el partido contra el Cartagena del domingo, al tener trece bajas entre positivos por covid-19 y lesionados, y criticó la "pantomima" vivida esta semana que, a su juicio, ha aumentado los casos de coronavirus.

En línea con la política mantenida por el club en este asunto, Rubi no precisó en rueda de prensa el número exacto de jugadores que tiene afectados por el coronavirus, pero tildó de "desastrosa" la semana y habló de un trato inmerecido, pues los jugadores han "ido apareciendo cada día en los entrenamientos e iban causando baja por el tema de la covid y contagiando a compañeros".

"Realmente, esto no es una semana para la preparación de un partido de fútbol; es una pantomima. No creo que los profesionales merezcamos lo que hemos vivido esta semana", censuró el barcelonés, que desveló que, ante la acumulación de bajas, el Almería pidió sin ningún éxito el aplazamiento del choque contra el Cartagena.

Añadió, además, que el club murciano estaba de acuerdo con ello, pero que desde las altas instancias se les dijo, "por activa y por pasiva", que no se iba a decretar ningún aplazamiento.

"El 50 por ciento de nuestra plantilla no está disponible el domingo, y de esa mitad el 80 por ciento son casos de covid. Ya me dirás qué forma de competir es ésta. Es tan sencillo como aplazar el partido, que lo hemos intentado, pero se nos ha dicho que no por activa y por pasiva", lamentó el entrenador catalán.

En este sentido, agradeció al Cartagena, que "ha estado supercortés y superelegante, y ha dicho que lo entendía", su plena predisposición a jugar en otra fecha el encuentro, "pero con el rollo de que si tienes cinco (profesionales) ya tienes que jugar, me parece que el que ha pensado eso, ha pensado mal", recalcó.

El preparador del Almería pidió respeto para los futbolistas, que "son personas" y entre ellos "hay gente que está en casa pasándolo mal" y con problemas para "respirar", con lo que consideró inadmisible que se pretenda que, "cuando se recuperen, se pongan enseguida a jugar".

De los 24 integrantes del plantel almeriense, ampliados a 27 con los canteranos que suelen entrenar con el primer equipo, Rubi aseveró que "trece futbolistas" en total han estado afectados de coronavirus.

"Esto es una broma", incidió el barcelonés ante la perspectiva de tener que jugar el domingo en estas circunstancias, y con el añadido de que "alguno caerá más", como dijo que les ha ocurrido este viernes al detectarse dos positivos más.

Según Rubi, "lo que dicen los que entienden es que la carga viral te puede aparecer, con un PCR o (un test de) antígenos, el tercer o el cuarto día, y el domingo el Almería va a jugar con algún jugador con el coronavirus porque tenemos muchos", aventuró