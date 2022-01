Íñigo Eguaras es presentado oficialmente como jugador de la UD Almería

El mercado de traspasos de enero empieza a encarar su recta final. Como suele ser habitual, todos los equipos van tomando carrerilla para encontrar un refuerzo ideal para sus plantillas en los últimos compases de cada ventana. Prueba clara de ello es que el Almería realizó su primer fichaje la semana pasada, Íñigo Eguaras.

Hoy el centrocampista procedente del Real Zaragoza ha sido presentado en la sala de prensa del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Junto a él, estaba el director general del club indálico, Mohamed El Assy. También habría mucho revuelo por escuchar al máximo mandatario de la institución del jeque saudí Turki Al-Sheikh.

''Eguaras es un jugador por el que hemos luchado mucho para tenerlo. Creemos que tiene unas cualidades en su posición de mediocentro que nos complementan mucho. Como jugador es muy técnico, nos va a dar un plus. Como persona es un jugador muy profesional. Seguro que nos va a traer suerte y nos va a ayudar a complementar el equipo'' declaraba El Assy sobre la primera incorporación del mercado invernal del Almería.

Le tocaba el turno a Íñigo Eguaras. El jugador navarro realizaba sus primeras declaraciones como rojiblanco, a pesar de que ya debutara oficialmente como nuevo jugador del Almería en la dura derrota frente al Eibar por 0-2 en el Mediterráneo.

''Es un equipo que ha apostado muy fuerte por mí, me enorgullece. Vengo de un club con una situación de estar luchando por no descender y llego a otro club, que ha apostado tanto por mí, que está en zona de ascenso directo. Ahora tengo que responder yo'' reconocía Eguaras, que ya no contaba minutos en un Zaragoza con urgencias deportivas y económicas.

Sobre su entrada al vestuario, Eguaras se deshace en elogios ante sus compañeros tanto dentro como fuera del campo: ''Los primeros días han ido muy bien. El vestuario me ha acogido muy bien, se ve que es un grupo humano muy fuerte. Se nota mucha felicidad dentro de ese vestuario. Yo vengo aquí a ayudar. Ellos han comenzado un camino y se ha visto que les está yendo muy bien. Son el equipo más fuerte de la categoría y yo sobre todo vengo a sumar, a dar lo mejor de mí y aportar eso que pueda dar el objetivo de llegar a Primera división''.

Acerca del rol que va a adquirir en el equipo y sobre lo que puede aportar, Eguaras lo tiene claro: ''A mí me gusta tener delanteros que vayan bien al espacio, el darle balones. Llenarles de balones para crear ocasiones de gol. Me caracterizo por ser un jugador que tiene buena visión de juego, que le gusta siempre mirar hacia delante. Soy un jugador más ofensivo y, por supuesto, si tienes delante a jugadores como Sadiq, todo se hace mucho más fácil''