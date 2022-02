APiernaCambiada: Rubi ha conseguido devolver al Almería su mejor fútbol

Bienvenidos a #APiernaCambiada, vuestro espacio de análisis y opinión de ESTADIO Deportivo sobre la UD Almería. Hoy por fin vengo a hablar de una victoria del Almería. Ha tenido que pasar el fatídico mes de enero, en el que nada le salió a la UD Almería. Ha tenido que llegar febrero para poder contar los primeros 3 puntos del año 2022 para los pupilos de Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi'.

El Almería comenzó el partido con dudas, con muchos nervios. El Ibiza le buscó y presionó arriba. Los chicos rojiblancos sabían perfectamente que tenían que no conceder un gol tal y como hicieron contra el Eibar y contra el Lugo. Esa fue la primera tarea que se realizó con éxito. Es verdad que hubo mucha duda a la hora de generar ofensivamente, sobre todo en el primer tramo de 20 minutos.

A partir de ahí el Almería volvió a ser el que fue. Volvimos a ver a un Almería muy parecido al de la primera vuelta, especialmente en la segunda parte con Sadiq Umar haciendo un auténtico partidazo. Más adelante hablaré detenidamente sobre el nigeriano.

Lo que más me tranquiliza es que Rubi ha conseguido levantar a este equipo. Un equipo que estaba en una crisis absoluta. No solo ha sido capaz de volver a la victoria: ya dije en mi anterior video que los rojiblancos tenían que ganar por lo civil o por lo criminal. Pues bien, se ha ganado pero además de una forma convincente y recordando en muchos aspectos a los que sirvieron Almería para ganar 7 jornadas consecutivas.

Hay que hablar de Sadiq. Es el factor diferencial. Sadiq Umar llegó desde Nigeria para el partido contra el Oviedo, pero no fue titular. La última vez que fue titular, fue la última victoria del Almería. Y ahora que es titular de nuevo Sadiq, vuelve a ganar con él el conjunto indálico.

Obviamente creo que la dimensión del nigeriano se puede percibir mucho más después de su falta durante este mes pasado. Cerró su partidazo con un auténtico golazo en el último minuto para sentenciar el partido y asegurar que los 3 puntos se quedaran en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

Hay que hacer también una mención a Rubi. Ha conseguido levantar este equipo. Ojo, que las crisis muchas veces te dan una falsa sensación de haberlas terminado no siendo del todo cierto. Si no que se lo digan a José Gomes, que tuvo una leve recuperación contra el Málaga el año pasado. Luego volvió a caerse el equipo. Así que hay que tener también concentración. El equipo no se puede dormir. Hay que seguir en la misma línea que contra el Ibiza y recuperar esas sensaciones, que yo creo que hacía mucha falta.

Creo que la línea va a ser ascendente, porque lo peor ya ha pasado. Se ha conseguido la victoria y hay que hacer una mención a Rubi. No solo por todo esto deportivamente, sino extradeportivamente. Falleció su madre y desde aquí le mandamos todo el cariño del mundo al míster de la UD Almería. Conocía la triste noticia horas antes de comenzar el partido y decidió estar ahí con los suyos en un gesto de un valor incalculable.

Así que poco más se puede decir. Todas las noticias, a excepción de esta triste noticia, son positivas. Ahora el siguiente reto es un derbi andaluz ante el Málaga. Se espera ser uno de los mayores desplazamientos de toda la temporada y llega precisamente en el mejor momento, cuando el Almería ya comienza a levantar el vuelo y cuando necesita ese plus que le puede brindar su afición.