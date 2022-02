Los jugadores que puede fichar el Almería para suplir a Carriço

La UD Almería se ve obligada a estudiar la opción de acudir al mercado de fichajes tras la nueva lesión de Dani Carriço, algo que merma la posición de central

El mercado de fichajes nunca termina. Mucho menos para un equipo con un músculo económico importante como es a día de hoy la UD Almería tras la llegada de Turki Al-Sheikh. Aunque ahora, el equipo indálico se ve obligado a rastrear el mercado de fichajes por culpa de varias lesiones en posiciones defensivas, especialmente la última de Carriço en el partido ante el Fuenlabrada.



La plantilla almeriense disponía de cuatro centrales al final del mercado de invierno. Con el alta de Carriço, que cayó anteriormente lesionado a principios de noviembre, eran cuatro los centrales sanos disponibles para Rubi. Es por ello que la dirección deportiva rojiblanca, junto al criterio del técnico catalán, decidieron apostar por los jugadores que tenían en plantilla.



El destino ha sido caprichoso y un mes después del cierre de la ventana de traspasos invernal la situación es totalmente distinta para los rojiblancos. Primero llegó la lesión de Chumi ante el Mirandés: una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que le apartaría de los terrenos de juego entre dos y tres meses, casi toda la temporada. El central gallego era el jugador de campo con más minutos, por delante de estandartes del equipo como Sadiq Umar o Samú Costa.



La importancia de la baja de Chumi parecía reducirse, al menos de momento, por la vuelta a la competición de Carriço. El central ex sevillista era la esperanza de Rubi, que descartaba públicamente en rueda de prensa reforzar la plantilla con algún jugador sin equipo.



La situación ha dado un nuevo vuelco con la lesión de Carriço a la media hora de juego en el Almería - Fuenlabrada. La plantilla indálica ahora solo cuenta con dos centrales sanos más el comodín de César de la Hoz, algo que se antoja insuficiente para la exigencia de los próximos meses en pos del ascenso.



Rubi aseguró en rueda de prensa que "el club valoraría seriamente la incorporación de un futbolista". Así, el Almería solo podrá firmar a jugadores libres y no podrá aprovechar la baja de larga duración de Juanjo Nieto, tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla izquierda hace dos semanas, para buscar un traspaso. Esta normativa cambió hace dos años, tras el caso Braithwaite con el Barça.



Entonces, ¿qué jugadores puede firmar el Almería? Algunos centrales que están libres son nombres muy conocidos en el panorama español como, por ejemplo, Mateo Musacchio. El ex del Villarreal se encuentra sin equipo desde el pasado verano tras no renovar con la Lazio.



Otro nombre muy conocido a nivel internacional que se encuentra sin equipo desde el pasado verano es Laurent Koscielny. El central internacional francés, de 36 años, militó hasta entonces en las filas del Girondins de Burdeos y no renovaría su contrato a final de temporada.



