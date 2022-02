El Almería tendrá que esperar para ser líder tras la victoria del Eibar

El conjunto armero ganó su partido de la jornada ante el Burgos en el estadio de Ipurúa, por lo que seguirá al frente de la clasificación de LaLiga Smartbank

La UD Almería volverá a ocupar la segunda posición una jornada más en la clasificación de LaLiga Smartbank. Lo hará tras la victoria del Eibar, que seguirá liderando la categoría de plata del fútbol español, ante un Burgos que poco pudo hacer en el estadio de Ipurúa, feudo del conjunto armero.

El conjunto rojiblanco hizo los deberes venciendo al Fuenlabrada en el primer encuentro de la jornada 29 de Segunda. De esta manera los pupilos de Rubi, tras superar cómodamente a los madrileños venciendo 3-1, metían presión a sus rivales y a todos los aspirantes al ascenso a LaLiga Santander la próxima temporada. De hecho, el club indálico dormía líder de la categoría por encima del Eibar, a la espera de que los vascos jugaran su partido.

Los resultados previos al encuentro que dirimiría el liderato esta jornada eran favorables al conjunto almeriense e, incluso, al Eibar. La derrota del Tenerife ante el Mirandés ampliaba las diferencias con los indálicos hasta la cantidad de seis puntos. Esta situación también animaba a los pupilos de Gaizka Garitano a sumar de tres puntos, en busca de abrir una brecha con los puestos de playoff de ascenso a LaLiga Santander.

El Eibar no dio lugar a sorpresas



El partido para el Eibar ante el Burgos discurrió según el guion habitual para los eibarreses: se adelantaron en el minuto dos mediante un tanto de Blanco Leschuk y desde entonces el Burgos no pudo jugar al fútbol. No en vano, el Eibar ha ganado todos los partidos en los que se ha adelantado. En una jugada rocambolesca el Eibar sentenciaría el partido y certificaría que los tres puntos se quedaran en casa, gracias a un gol de cabeza del ex jugador de la UD Almería, José Corpas.

El ritmo que están imprimiendo tanto Almería como Eibar en LaLiga Smartbank está siendo endiablado. El conjunto armero lleva 24 puntos de los últimos 30 posibles, mientras que el equipo indálico se ha recuperado ya de su bajón particular y encadena cuatro victorias consecutivas. Esta racha triunfal no le ha servido, de momento, al Almería para recuperar la primera posición de la clasificación.

La gran pregunta para los aficionados rojiblancos y armeros es saber si algún otro equipo podrá seguirle el ritmo a estos dos conjuntos. De momento, el Tenerife y el Valladolid son los equipos que siguen más de cerca la cabeza de la competición, si bien los pucelanos todavía tienen la opción de puntuar en la jornada 29, ya que reciben al Amorebieta este domingo en el José Zorrilla.