El mensaje de Juan Villar a sus 'haters': "Gracias por insultarme"

El ariete onubense ha explotado en redes sociales contra sus críticos después de haber fallado el segundo penalti lanzado por el Almería ante el Girona

No ha sido un fin de semana fácil para la UD Almería. La derrota ante el Girona fue muy dolorosa, especialmente por la manera en la que se produjo. El conjunto rojiblanco no pudo superar a Juan Carlos Martín, que se convirtió en un muro psicológico para los indálicos. Además, el Almería se topó en varias ocasiones con el travesaño.



Pero sin duda lo que más ha dado que hablar en la capital almeriense en las últimas horas ha sido el fallo de dos penaltis consecutivos por parte de dos jugadores distintos. El encargado de lanzar el primer penalti fue César de la Hoz. El capitán del Almería es el segundo lanzador del equipo, por detrás de Largie Ramazani. El belga causaba baja para este partido debido a unas molestias que arrastró durante toda la semana.



Juan Carlos detuvo el penalti de De la Hoz. El rechace cayó en las botas de Centelles, que envió otro balón al palo. Sin embargo, la pena máxima se tendría que repetir al haber varios jugadores de ambos equipos pisando el área en el momento del lanzamiento. En esta segunda ocasión, sería Juan Villar, recién incorporado al terreno de juego, el que ejecutaría el penalti.

Juan Villar, el penalti errado y la oleada de insultos que sufrió



Si el primer lanzamiento fue malo, el segundo fue horrible. Juan Villar mandó el penalti a las nubes, causando el sonrojo de toda la afición rojiblanca que permanecía perpleja viendo como su equipo no era capaz de perforar las redes de la meta del Girona. La grada lo pagó con Villar, que respondió con gestos dirigidos a la afición.



Las redes sociales echaban humo esa noche. Numerosos aficionados fueron directos al perfil de Instagram de Juan Villar para recriminarle su mal partido, coronado por un penalti lamentable. También personas extranjeras insultaron al delantero del Almería, presumiblemente por un tema de apuestas deportivas.



Ante esta ola de críticas e insultos, Juan Villar ha decidido romper su silencio y hablar en sus redes sociales. "De todo error se aprende y a mí me enseñaron desde pequeño a no rendirme nunca" comenzaba el pequeño discurso del onubense, que quiso agradecer también a los que le apoyaron: "Gracias a todos aquellos que me habéis mandado vuestros ánimos y apoyos". Finalmente, lanzó un dardo a sus críticos: "Y aquellos que me habéis insultado y faltado respeto, gracias, porque todo esto me hace más fuerte, seguimos en el camino y más fuerte que nunca". Ahora, vuelta a empezar.