Huesca - Almería: En busca de recuperar la maldad en ataque (Previa y posibles onces)

El conjunto indálico quiere regresar a la buena senda para seguir en la carrera por el ascenso a LaLiga

El Almería, que ofrece buen juego pero al que en las últimas jornadas le está faltando maldad en ataque, se mide a partir de las 18:15 horas al Huesca en estadio de El Alcoraz.

El conjunto andaluz es un firme candidato al ascenso de categoría aunque la racha reciente no está siendo buena, como demuestra el que solo ha ganado un partido de los últimos cuatro; en la última jornada, en su estadio, perdió ante otro aspirante al regreso a Primera, el Girona.

Por el contrario, el conjunto aragonés viene de encadenar dos triunfos seguidos, ante el Burgos y el Málaga, y con una nueva victoria podría acercarse un poco más a la zona de Promoción de ascenso que ahora tiene a siete puntos, aunque desde hace algunas jornadas la plantilla se ha apuntado al consabido 'partido a partido'.

Para este encuentro el entrenador del Huesca seguirá teniendo las bajas del capitán, Jorge Pulido, y del extremo derecho David Ferreiro, que no se han entrenado en toda la semana por problemas físicos pero sí podrá contar con Andrei Ratiu tras su compromiso con la selección rumana.

Se sigue sin noticias del mediocentro nigeriano Kelechi Nwakali, apartado desde el mes de febrero por su retraso en la vuelta a Huesca después de participar con su selección en la Copa de Africa y al que se le abrió un expediente disciplinario.

No se presumen muchos cambios en el equipo que disputó la segunda parte ante el Málaga en la pasada jornada y tan solo se prevé la probable inclusión del lateral derecho Andrei Ratiu, tras volver de jugar con la selección rumana, y del delantero Dani Escriche.

La UD Almería parece haber pasado página del 'caótico' partido del pasado domingo ante el Girona (0-1), en el que falló dos penaltis y dispuso de ocasiones para haber logrado otro resultado. Pero el fútbol no entiende de merecimientos y sí de victorias y esta no llegó y obliga a no fallar en ese propósito de lograr el ascenso directo.

El técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi' recupera a piezas importantes, que se notaron en el último partido, como el nigeriano Sadiq Umar, que estuvo con su selección y que ha vuelto "fenomenal, está muy bien, perfecto de condiciones y con muchas ganas y tampoco ha llegado cansado", según señaló el preparador barcelonés, quien también dispone, tras su descanso por tarjetas, del portugués Samú Costa.

Luego, el entrenador del Almería tiene las dudas de la disponibilidad de Largie Ramazani, con molestias en una rodilla por las que no estuvo en la convocatoria del anterior partido.

El equipo entrenó este sábado a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos antes del viaje hacia Huesca, que lo hace dispuesto a acabar con los 'vaivenes' del marcador con una victoria en los últimos cuatro partidos que lleva disputados.

- Alineaciones probables:

Huesca: Andrés Fernández; Ratiu o Gerard Valentín, Insua, Ignasi Miquel, Florian Miguel, Marc Mateu; Mosquera, Timor, Seoane; Escriche y Poveda.

Almería: Fernando; Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; César de la Hoz, Samú Costa; Ramazani o Portillo, Robertone, Portillo o Appiah; y Sadiq.

Arbitro: López Toca (Comité Cántabro).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18.15.