El accidente surrealista que hizo perderse el Huesca - Almería a un importante jugador

La mala suerte se ceba con el Almería hasta en los propios entrenamientos, más allá del terreno competitivo

La UD Almería cosechó un empate en un territorio hostil para los almerienses como lo es el Estadio de El Alcoraz. El conjunto indálico se sobrepuso a un mal inicio y consiguió empatar el choque, pero una actuación arbitral deleznable de López Toca, sospechoso habitual cuando pita a la UD Almería, tiró por la borda cualquier opción de remontada de los visitantes.

Debido a este arbitraje, el Almería va a perder para la próxima jornada de LaLiga Smartbank al lateral zurdo Sergio Akieme y al delantero Juan Villar que fueron expulsados de manera rigurosa en Huesca, pero por el contrario espera recuperar a jugadores que fueron bajas en El Alcoraz. Es el caso de Ramazani (tampoco jugó contra el Girona) que sigue evolucionando positivamente de sus molestias en la rodilla y este lunes ha hecho trabajo específico de campo, aunque al margen de los compañeros.

Eso sí, el Almería podrá recuperar a uno de los jugadores que sorpresivamente no resultó incluido en la convocatoria y que se quedó en casa. Arnau Puigmal, centrocampista rojiblanco, no pudo formar parte del elenco de jugadores que viajó a Huesca debido a una lesión que se produjo a última hora. El futbolista catalán podía ser uno de los favoritos para partir como titular, pero todo se torció debido a una boca de riego, nunca mejor dicho. Puigmal se torció un tobillo al pisar una boca de riego en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, algo que le lastró durante la semana para no poder entrenar con normalidad.

Dyego Sousa también se cayó de la convocatoria de Huesca en el último instante: sintió unas molestias en el último entrenamiento realizado pocas horas antes de viajar a tierras aragonesas. Este lunes se han ejercitado en el gimnasio en una jornada en la que los jugadores se han repartido por grupos. Los que jugaron más minutos en Huesca hicieron recuperación, otros entrenaron de manera más intensa y otro grupo se quedó, con los citados anteriormente, en el gimnasio.

El Almería entrenó nada más llegar de Huesca; lo hizo al mediodía en el Anexo. Este martes y el miércoles serán jornadas de descanso porque la semana es larga, y el jueves la plantilla volverá al trabajo en el Anexo.