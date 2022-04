El gol más surrealista de la carrera de Sadiq

El delantero nigeriano de la UD Almería ha dejado momentos para la historia defendiendo la camiseta rojiblanca

El delantero internacional por Nigeria de la UD Almería, Sadiq Umar, volverá a tener cosquillas en el estómago cuando el conjunto indálico reciba a la Ponferradina el Lunes Santo para cerrar la jornada 35 de LaLiga Smartbank. El bueno de Sadiq tiene muy buen recuerdo de la última vez que el conjunto berciano visitó el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.



Aquella primera temporada de Sadiq en el Almería no estaba siendo sencilla. El nigeriano llegó el último día del mercado tras un desembolso importante del equipo rojiblanco. Sadiq debía ser la pieza angular del proyecto de Turki Al-Sheikh esa temporada y tendría que sustituir nada más y nada menos que a Darwin Núñez. No era una tarea nada fácil y la presión que tenía sobre sus hombros pudo superarle en algunos momentos.



Siempre dejó destellos de calidad, al mismo tiempo que desesperaba a propios y extraños con algunas jugadas extrañas al igual que cómicas: caídas, disparos sin potencia, regates sin sentido... por ello un sector de la afición no creyó en el nigeriano, huérfano todavía por la marcha de Darwin Núñez al Benfica.



Poco a poco fue carburando durante los últimos meses de 2020, pero su explosión llegó en el mes de enero de 2021. Particularmente lo hizo en un partido en concreto, precisamente contra el próximo rival de la UD Almería, la SD Ponferradina. Era un momento clave para las aspiraciones de los rojiblancos en la liga, ante un rival siempre complicado y correoso.



El hattrick que encumbró a Sadiq en Almería



Aunque muchos esperaban un guión de partido mucho más trabado y complicado, Sadiq Umar se encargó de liquidarlo por la vía rápida. El nigeriano tuvo una noche estelar donde firmó el primer y único hattrick hasta la fecha vistiendo la zamarra indálica. En apenas media hora, el Almería vencía con tres goles del nigeriano.



Sin duda, el gol que permanece en la retina de los aficionados aquella noche no fue especialmente el mejor de los tres. Fue el tercer gol, uno de los goles más surrealistas jamás anotados en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y sin duda el más cómico de la carrera de Sadiq Umar. El balón quedaba muerto en los pies de Sadiq en el área pequeña tras un rechace. El guardameta visitante estaba vencido y no había ningún jugador alrededor.



En lugar de anotar a placer, el nigeriano se gustó y amagó hasta en dos ocasiones a los defensores, algo que casi le cuesta el gol. Sadiq se resbaló y desde el suelo consiguió meter a duras penas el tercero en su cuenta particular.