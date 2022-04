Rubi: "Sadiq tiene que rendir a su mejor versión, le necesitamos"

El entrenador de la UD Almería ha analizado la actualidad rojiblanca en la rueda de prensa previa al partido contra la Ponferradina correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Smartbank

El míster de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha comentado los principales puntos de actualidad y ha analizado el próximo encuentro que enfrentará a su equipo con la SD Ponferradina en la rueda de prensa previa a este choque. El técnico catalán se ha mostrado con bastante tranquilidad acerca de las posibilidades de su equipo y con mucha confianza por el trabajo de sus jugadores durante la semana.

Sobre la recta final de la temporada y el perfil de esta Ponfe: "Esto se va acortando, estamos dentro de los últimos ocho partidos. Hay que intentar ir a por todos, el primero es este. Se está hablando mucho de que la Ponfe es la primera vez que está fuera de la promoción de ascenso, pero yo solo puedo deshacerme en elogios. La temporada que están haciendo es muy buena. Es un equipo peligroso en centros laterales, contraataque, balones parados... es un muy buen equipo. Es cierto que les está costando un poco más ganar, pero siempre ha tenido posibilidades de sacar esos partidos adelante. Siempre ha estado ahí".



Sobre los puntos fuertes del rival: "Es un gran equipo con un gran entrenador y cuerpo técnico. Estar tanto tiempo en un sitio es muy complicado y se ha ganado el respeto de todo el mundo. Tienen una plantilla que no es la más cara de la categoría pero está muy bien confeccionada. Vamos a tener que dar nuestro máximo nivel para recuperar la senda de la victoria en casa, porque de los dos últimos no hemos ganado ni uno. Confiamos en que vamos a dar continuidad a la buena semana de trabajo que llevamos".



Sobre la disposición de los jugadores que son duda para llegar al encuentro, como Ramazani, Sousa o Puigmal: "Están bien, pero vamos a esperar al entreno de mañana para forzar a alguno más que a otro, pero es muy posible que puedan llegar".

Rubi confía en el equipo y reconoce estar tranquilo por las sensaciones durante la semana



Sobre la situación especial de Sadiq durante el mes del Ramadán: "Yo veo igual a Sadiq. Hemos estado hablando con el cuerpo médico y el staff para facilitarle la labor para que él pueda cumplir con su religión, pero no darle demasiado bombo a este tema y dejarle tranquilo. Él está ya acostumbrado a ese mes que le toca estar en ayuno. Quiero que esté centrado en entrenar y en jugar. Tiene la ayuda de los profesionales del club. Sadiq tiene que rendir como el mejor Sadiq que hemos visto en el mes de febrero porque le necesitamos y lo tiene que hacer, con o sin restricciones de comida"



Sobre los demás resultados de la jornada, especialmente en el Málaga-Valladolid: "A nosotros solo nos vale ganar. Venimos quizás con mejores sensaciones que resultados en casa, contra el Lugo o Girona. Haga lo que haga el Valladolid, tenemos que ganar. Si ellos no ganan su partido, hay que aprovecharlo para ponerse otra vez por delante de ellos. Si ganan, nos obligan aún más. Para mí, no va a influir. Pase lo que pase, el partido en Valladolid va a ser muy importante"



Sobre la situación mental del equipo: "Las sensaciones son bastantes buenas a nivel de cabeza. Espero que lo que estoy diciendo lo refrendemos el lunes a partir de las nueve. Veo al equipo fresco y valoramos el punto de Huesca. No nos gusta pero tal y como se dio el partido lo vemos como un refuerzo, jugando media hora sin igualdad de condiciones. Independientemente de la clasificación, puesto que perdimos un puesto"



Sobre cómo imagina ver el partido: "Me espero cualquier cosa de este partido: tanto uno largo como que se rompa en cualquier momento. Nosotros vamos a ir a por ellos y vamos a ver qué resultado da. Si nosotros estamos bien, tal y como estoy notando esta semana, la Ponferradina va a tener problemas para parar nuestro ataque".



Sobre el apoyo de la afición, que prepara un nuevo recibimiento: "Creo que la afición está con nosotros y lo han demostrado desde el primer día. Necesitamos que aprieten a nuestros futbolistas para que den el máximo y para que haya un ambiente de tensión para que nuestro rival lo sufra. Siempre con deportividad, no les puedo pedir nada diferente de lo que han hecho hasta ahora".



Sobre la tranquilidad que denotan sus palabras y la confianza que tiene en el equipo: "Nosotros somos juzgados por los resultados pero nuestra labor es que esté dentro de un camino. Cuando noto que mi equipo está dentro de ese camino, esto no quiere decir que todo vaya a salir perfecto, a mí me transmite tranquilidad para afrontar con mucho optimismo y seguridad que quiero trasladar a mis futbolistas. Lo mismo que digo aquí, es lo mismo que les digo a ellos para que tengan la confianza por las nubes".



Sobre la posibilidad de rotar a Babic, apercibido, para reservarlo para el partido en Valladolid: "Carriço y Nélson están cerca de estar al cien por cien. La situación de Babic con las amonestaciones se podrían gestionar. También es cierto que lo importante es siempre fijarse en el primer partido ante la Ponferradina. Con Babic hemos hecho rotaciones porque vimos que necesitaba un poco de aire. Esos pasos ya los hemos hecho, ahora no es un momento de excesivas rotaciones con jugadores que ya han participado en ellas"