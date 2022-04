El Almería se interesa en uno de los jugadores más odiados por su afición, tras su pasado en el Betis

Se van moviendo las primeras informaciones sobre el mercado de fichajes de verano y desde Mallorca apuntan el interés del Almería en uno de sus jugadores insignia

La UD Almería ya prepara la planificación de la próxima temporada, con la vista puesta en el próximo mercado de fichajes veraniego. La dirección deportiva rojiblanca encabezada por Joao Gonçalves ya empieza a dibujar las primeras líneas maestras de la cuarta temporada de la era Turki Al-Sheikh.



Esta labor de confección deportiva no es ni mucho menos sencilla, teniendo en cuenta la situación deportiva que atraviesa el Almería y las dudas sobre el futuro que existen en el seno del club indálico. El equipo ha recuperado los puestos de ascenso directo a siete jornadas del final del campeonato, pero no se puede asegurar absolutamente nada después de una temporada con momentos complicados.



Es por eso que desde la dirección deportiva deben manejar, hasta que no se despeje la razonable duda de en qué categoría jugará la UD Almería la próxima temporada, dos planificaciones distintas: una para competir, con menores limitaciones salariales, en la máxima categoría del fútbol español, y otra para luchar de nuevo por el ascenso a LaLiga Smartbank en el caso de que el tercer intento de ascenso se vea de nuevo frustrado.



Salva Sevilla podría recalar en el Almería después del mal recuerdo que dejó con el Betis



Una de las opciones que parece manejar el Almería es un hombre de la tierra, aunque no por ello implica que sea demasiado querido en la parroquia rojiblanca. Según apunta 'La Zona 10' de Radio Marca Baleares, Salva Sevilla no continuará la próxima temporada en el club mallorquín y su posible destino será la UD Almería.



El jugador natural de Berja es un viejo conocido de la afición rojiblanca. El interés de la anterior directiva presidida por Alfonso García en el virgitano era una constante durante todos los mercados, aunque finalmente nunca llegó a vestir los colores rojiblancos. Sí que jugó en el otro equipo de la provincia de Almería y eterno rival de la UD Almería, el ya extinto Poli Ejido.



Precisamente por su pasado celeste no era visto del todo con buenos ojos por la parroquia indálica. Sin embargo, el día en el que la relación entre Salva Sevilla y el Almería se rompió del todo, el centrocampista almeriense vestía la camiseta del Real Betis. Corría una temporada nefasta para un Betis que ya había descendido a Segunda División y visitaba a un Almería que se jugaba la vida ante los béticos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.



Aquel partido terminó con victoria de los locales sobre la bocina gracias a un gol de Ramón Azeez de cabeza que desató el delirio de la afición y del banquillo local entonces comandado por Francisco Rodríguez.



Sin embargo, la cosa se puso bastante complicada para los intereses locales, pues el Betis llegó a ir ganando aquel partido en la segunda mitad gracias a un gol de Salva Sevilla que puso el 1-2 en el electrónico. Lejos de no celebrar un gol que podía suponer el descenso del equipo más importante históricamente de la provincia de Almería, lo hizo con mucha rabia y dirigiéndose a la afición rojiblanca.



Desde entonces cada vez que Salva Sevilla y la UD Almería se han visto las caras, la relación con la afición no ha sido para nada buena. De hecho, ante esta noticia, en las redes sociales se ha generado una oleada de respuestas negativas a este posible fichaje de uno de los jugadores más odiados por la afición rojiblanca.