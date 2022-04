El Almería necesitará 81 puntos para ascender a Primera y los antecedentes son favorables

Históricamente la situación del Almería en la tabla a estas alturas de campeonato normalmente ha significado el ascenso

La UD Almería afronta la recta final de la tercera temporada de la era Turki Al-Sheikh. En estas tres campañas, el objetivo siempre ha sido el mismo: ascender a la Primera División del fútbol español. No ha sido nada sencilla esta empresa y prueba de ello es que ha mordido el polvo en las dos ocasiones anteriores. El ascenso directo le fue esquivo y el Girona fue su verdugo en el playoff de ascenso en las dos ocasiones.



Esta temporada los números hablan de que podría ser otra la historia. En LaLiga Smartbank bien es cierto que nada se puede dar por sentado y que ningún antecedente puede transmitir seguridad, pero la sensación es que el conjunto rojiblanco podría estar más cerca de ascender a la categoría dorada del fútbol español en los dos anteriores intentos.



La realidad es que el Almería nunca había estado tan cerca del ascenso directo a tan poco del final de la temporada. El conjunto indálico regresó a los puestos de ascenso directo después de la victoria ante la Ponferradina, aprovechando así el pinchazo del Valladolid en La Rosaleda. También apretó la lucha por el liderato después de la derrota de los actuales líderes, el Eibar, en Ibiza.

El Almería necesitaría llegar a los 81 puntos para ascender



Si echamos un vistazo a los números de las anteriores temporadas, la gran mayoría de los equipos con la puntuación del conjunto almeriense a estas alturas de temporada, consiguió luego el ascenso a la Primera División. Con 66 puntos en la jornada 35 solo hubo un equipo que no entraron en las plazas de ascenso directo a final de temporada: precisamente el Real Valladolid, que tenía 70 puntos a estas alturas. Eso sí, consiguió subir a Primera por la vía de la promoción de ascenso.



Todos los demás conjuntos consiguieron celebrar su ascenso de categoría al término de la liga. La puntuación media en la que el segundo clasificado en estos casos terminó el campeonato fue de 80,7 puntos. Una puntuación bastante alta y que entraría dentro de los pronósticos que se hacen dentro de la UD Almería, tal y como reconocía el consejero delegado del club, Mohamed El Assy, que admitió que el ascenso estaría entre 79 y 82 puntos.



Para llegar a estos números de media históricos, el Almería debería conseguir al menos 14 puntos de los 21 posibles. El calendario en el que el Almería deberá lograr este objetivo comienza con el más duro de los rivales: el Real Valladolid. Una victoria en el José Zorrilla no solo acercaría al Almería a este objetivo, si no que pondría tierra de por medio con la tercera posición.