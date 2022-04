Rubi vende optimismo antes de la final del sábado

El entrenador catalán atendió a los medios de comunicación en la previa del partido contra el Real Valladolid, un rival directo por el ascenso

Rubi, entrenador de la UD Almeria, atendió hoy a los medios de comunicación deportivos a la ciudad para repasar la actualidad del equipo en lo que ya es la previa del partido que le enfrentará este sábado al Real Valladolid, otro candidato al ascenso a LaLiga, en el estadio José Zorilla a partir de las 18:15 horas.

La UD Almería llega con un gran optimismo después de la rotunda victoria que obtuvo frente a la Ponferradina (3-0), la cual le permitió reencontrarse con el triunfo y también regresar a la segunda plaza, que premia con el ascenso directo a Primera división. Esto se nota en el ánimo de Rubi, que se ve capaz de todo en Castilla y León. "Siete finales son las que nos quedan. Si somos capaces de ganar en Valladolid el camino será un poco más llano pero podemos dar un paso de gigante".

Aun así, Rubi es consciente de que no puede confiarse y que deben seguir por la línea que marcaron contra la Ponferradina. Algo que está viendo en los entrenamientos de esta semana, lo cual le gusta. "Se sigue entrenando con una intensidad altísima y eso me gusta. Todo el mundo quiere jugar y tengo incluso que frenar a los futbolistas por el ímpetu".

Rubi espera un partido muy complicado contra el Real Valladolid, que es un rival directo. "Va a ser un partidazo para el que no sufra de problemas de corazón. El Valladolid hace un fútbol fantástico, que te puede sacar los colores fácilmente pero llegamos con mucha confianza. Ya ganamos en Tenerife y queremos seguir en Valladolid. Nosotros vamos a estar a la altura de nuestro rival, por supuesto".

Prosiguió hablando sobre este partido y argumentó que sus jugadores tendrán que tomarlo con más diversión que como sufrimiento. "Pienso que vamos a dormir bien la noche antes del partido. Vamos a ir a por todas pero luego el calendario sigue corriendo y hay un Eibar-Valladolid. Para mí es importante que disfrutemos del encuentro".

También abordó la regularidad que está teniendo el equipo estas semanas, que se ha obtenido gracias a la confianza del club. "El equilibrio emocional ha sido muy grande durante la temporada y también de la gente que manda en el club. Se trata de mantener una regularidad en un camino muy alto".



Finalmente, agradeció el apoyo de la afición. "Me he encontrado con varias personas por la calle que van a Valladolid. Eso es la salsa del fútbol. He notado que la ciudad y la afición ha ido a más. No ha habido reproches a los futbolistas, ni silbidos, y eso nos hace el trabajo más fácil. Espero que volvamos con una victoria por ellos".