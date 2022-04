Nuevas sanciones a los jugadores del Sporting por la tangana en el derbi asturiano

El Comité de Competición se ha pronunciado sobre los lamentables hechos que tuvieron lugar nada más terminar el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo

El Real Sporting de Gijón se enfrentaba a una semana complicada, después de caer derrotado en el derbi asturiano a domicilio ante su máximo rival, el Real Oviedo. Los carbayones se impusieron gracias a un gol de Borja Bastón, algo que desató el delirio tanto en los jugadores como el cuerpo técnico ovetense. Este hecho terminaría por desatar una triste pelea entre ambos equipos.



Las imágenes de la tangana en el derbi asturiano dieron la vuelta al mundo. Una pelea con varios frentes y con imágenes protagonizadas por los futbolistas que no dejan en buen lugar a nadie y que, sin duda, no generan un buen ejemplo para los más pequeños. Especialmente crueles fueron las imágenes que captaron las cámaras sobre la agresión a Femenías, guardameta del Real Oviedo. Ocho futbolistas del Sporting rodearon al meta ovetense, aunque no todos fueron con ánimo de agredir al portero.



En un primer lugar, según se recogió en el acta arbitral, era segura la sanción para Christian Rivera y Berto González, pues gracias a la ayuda del videoarbitraje, los árbitros pudieron contemplar las agresiones a Femenías. Sin embargo, dentro del propio acta arbitral, se dejaba la puerta abierta a que hubiera nuevas sanciones debido a que acontecieron numerosas acciones en un intervalo corto de tiempo simultáneamente.



El Sporting se podía temer lo peor. La próxima jornada podría visitar el Estadio de los Juegos del Mediterráneo para medirse a la UD Almería con una plantilla en cuadro, ya que jugadores como Fran Villalba, que iniciaron la pelea, podían verse envueltos en una sanción ejemplar y que debía sentar un precedente para que este triste episodio no se vuelva a ocurrir nunca más.

El Comité sanciona al Sporting económicamente e incluye a Jony entre los sancionados



El Comité de Competición se ha pronunciado este miércoles al mediodía y ha contemplado nuevas sanciones para el Real Sporting de Gijón. Las sanciones de Berto y Rivera serán para dos partidos, mientras que la novedad es que Jony, que no estaba convocado por Martí, pero saltó al campo para integrarse en la pelea, ha sido sancionado para un partido, por lo que no estará en Almería. Además, Fabián Rivero, segundo entrenador del Sporting, también estará alejado de los terrenos de juego durante dos jornadas.



Por lo tanto, debe dar gracias el Sporting de Gijón ante esta resolución, que podría haber sido mucho más dura y haber perjudicado de forma decisiva sus aspiraciones para su siguiente partido ante el Almería. Eso sí, el propio club ha sido multado por la Federación con la pequeña cantidad de 200 euros debido a todos los altercados que tuvieron lugar en su estadio.