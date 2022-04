¿Cómo les va a los cedidos del Almería? Escándalos, apartados... un drama absoluto

Las cesiones que ha realizado el Almería esta temporada no están siendo del todo fructíferas y el club rojiblanco volverá a tener un problema este verano para 'colocarlos'

La UD Almería está firmando una buena campaña en LaLiga Smartbank, persiguiendo su objetivo de conseguir el ascenso directo a la Primera División del fútbol español. Para la próxima temporada, la planificación de la dirección deportiva trabaja con dos posibles planes: subir o permanecer en Segunda.



Dentro de esta planificación forman parte los jugadores cedidos por el Almería a otros equipos. Aunque durante este verano se abogó por rescindir a los jugadores que se entendía que no eran aptos para este proyecto, sí que hubo varios futbolistas a los que se le dio la oportunidad de poder brillar en otra categoría. En el pasado este tipo de operación no había salido del todo bien, pero se confiaba en el buen hacer de los jugadores cedidos esta temporada.



Para la decepción de muchos en el seno del club indálico, la historia ha continuado el mismo patrón que en anteriores temporadas. Los jugadores cedidos por el club rojiblanco apenas están gozando de protagonismo, pero no solo eso. En algunos casos, se ha llegado a rozar el escándalo y estos jugadores han sido apartados de la disciplina de sus equipos.

Olivera y Jonathan Silva, apartados de Peñarol y Botafogo



Es el caso de Jonathan Silva. El lateral zurdo brasileño se marchó cedido por segunda temporada consecutiva, pero esta vez regresando al club del que salió en 2019 para fichar por el Almería: el Botafogo. Aunque comenzó bien, ha terminado por desinflarse y ahora no lo quieren ni en su propio equipo. El entrenador le ha apartado y ahora entrena en el equipo B e incluso la afición le llegó a pitar en uno de sus últimos partidos.



Tampoco mejora mucho el panorama con Cristian Olivera. Fue firmado como uno de los nuevos "diamantes uruguayos" y estaba llamado a continuar la dinastía de uruguayos tras la salida de Darwin Núñez. Ocurrió todo lo contrario: no tuvo minutos en el primer equipo, bajó al filial donde tampoco se terminó de encontrar y finalmente salió cedido rumbo a Peñarol para jugar en su país natal. Una cesión de una temporada y media que comenzaría con buen pie, pero que en los últimos meses ha ido derrumbándose. Problemas extradeportivos y personales de Olivera han forzado a Peñarol a tomar la decisión de apartarlo y romper su cesión. Ahora el extremo uruguayo entrena con un equipo de Segunda División uruguaya, propiedad de su agente.



No mejora tampoco mucho la cosa con el siguiente jugador. Jordi Escobar fue firmado por el Almería sobre la bocina en el mercado de verano de la temporada pasada como una de las grandes promesas de su generación. En el filial no terminaba de cuajar y en el primer equipo no tenía sitio. Es por eso que esta temporada se marchó cedido al FC Barcelona B, en Primera RFEF. Incluso el Barça aceptó el trato con una condición: incluir una opción de compra de 4 millones de euros. No parece que vayan a ejecutar esta opción dado los números del delantero rojiblanco: 1 gol en 12 partidos, de los cuales apenas ha jugado 189 minutos.



El penúltimo de los cedidos es, quizá, el que mejor ha aprovechado este pequeño 'Erasmus'. Aún así, Dragan Rosic lleva varios meses en el banquillo del Albacete. El meta serbio comenzó siendo titular en el club manchego, uno de los mejores equipos de la categoría de bronce del fútbol español. Sin embargo, todo se torcería con la llegada de diciembre: desde entonces, Rosic no ha disputado ningún minuto más.



Por último, Nikola Maras tampoco está gozando de demasiado protagonismo en Primera División con el Rayo. En un movimiento que pocos podrían haber entendido en los últimos días del mercado, uno de los que estaba llamado a ser central titular en este Almería saldría cedido sorpresivamente al Rayo Vallecano. Apenas ha sido titular en seis ocasiones y ha jugado otros cuatro partidos más desde el banquillo, en 32 jornadas. Un pobre bagaje que evidencia que Iraola no confía en el central serbio.



A la vista está que la UD Almería tendrá mucho trabajo este verano para poder recolocar a estos futbolistas en el mercado de fichajes.