El 'chivatazo' a Fernando en el penalti en Burgos, el sueño de jugar en Primera... las palabras de Curro Sánchez

El centrocampista rojiblanco ha comentado los últimos acontecimientos en la órbita de la UD Almería, donde está ganando mucha importancia en las últimas semanas

El mediocampista de la UD Almería, Curro Sánchez, ha comentado la última hora de la actualidad del conjunto indálico donde destaca, especialmente, el pinchazo del Valladolid en casa y las vistas en el partido ante el Amorebieta, que se antoja como una verdadera final por conseguir el ascenso a Primera División.

Sobre la buena situación de la que goza el Almería en la tabla tras esta jornada: "Hay mucho trabajo detrás de todo esto, parece fácil estar en esta situación en la que estamos. Este Almería ha trabajado mucho y se merece estar donde está ahora mismo"

Sobre el exceso de confianza que puede motivar la distancia de cuatro puntos con el Valladolid: "Puede que te despiste, pero nosotros, pasara lo que pasara en ese Valladolid - Real Sociedad, contra el Amorebieta tenemos que salir a ganar y a dar el 100% y no puede existir ningún tipo de relajación. Nos estamos jugando estar en Primera División y es imposible que nos podamos relajar".

Sobre depender de sí mismos: "Se han dado muchas situaciones en las dan a un equipo por ascendido y después pasa todo lo contrario. Sabemos que, obviamente, tenemos una buena situación, que dependemos de nosotros mismos a falta de cuatro jornadas y tenemos que aprovecharlo. Este fin de semana, con nuestra afición y entre todos, tenemos que sacarlo adelante".

Sobre los rivales que pueden dar la campanada: "Yo también he estado en un filial, el Sevilla Atlético. Íbamos a muchos campos en los que el rival iba primero o segundo y te daban por muerto y después sacabas algo. En el fútbol tienes que trabajar mucho para conseguir las victorias y da igual el equipo que tengas delante".

Curro avisó a Fernando de que el penalti "iba al medio"



Sobre la peligrosidad de los equipos que luchan por la permanencia: "Se juegan mantener la categoría. En Segunda División, los equipos de abajo suelen sumar mucho. Tenemos la oportunidad de frenar al Amorebieta, de que no sume y tenemos que dar el 100% porque sabemos que va a ser un partido difícil".

Sobre lo que significaría vencer al Amorebieta la próxima jornada: "Tenemos la oportunidad de abrir un nuevo escenario este fin de semana, sabiendo que se enfrentan Eibar y Valladolid. Sabemos que si sacamos este fin de semana esos tres puntos tendremos una oportunidad grandísima para rematar este año".

Sobre el duelo directo entre Eibar y Valladolid de la próxima jornada: "Sinceramente, hemos hablado poco de ese partido. Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar al Amorebieta, y ya veremos cómo quedan. Si somos ambiciosos, y este Almería es lo que quiere, tenemos que intentar quedar primeros".

Sobre los estados de ánimo en la recta final de la temporada: "Todo cambia cada semana en Segunda. Cuando pierdes un partido parece que todo está mal y que no vas a ascender directo, como le ha pasado al Valladolid esta semana. Son cosas del fútbol: cuando ganas todo es muy bonito y cuando pierdes no tanto".

Sobre el próximo rival del Almería, el Amorebieta: "Es un equipo que compite muy bien, físicamente son muy superiores, compiten cualquier balón. Ellos juegan con sus bazas y nosotros tenemos que contrarrestarlas. Somos el Almería y con la calidad y el juego que tenemos, hay que sacar esos tres puntos".

Sobre la importancia del apoyo de la afición: "Es bonito saber lo que nos jugamos y pensar que nuestra afición está con nosotros. Para nosotros es muy importante que el campo esté lleno, como en el último partido con ese gol en el noventa, con el campo a reventar y se pudo celebrar con todo. Necesitamos ese ambiente el sábado".

Sobre el gol que anotó en el último minuto ante el Sporting, con una dedicatoria especial: "Es difícil que se borre ese tipo de goles, en el minuto noventa jugándonos lo que nos jugábamos, dedicándoselo a mi futura hija... así que se lo podré contar".

Sobre cómo ayudó a Fernando a parar el penalti en Burgos: "Conozco a Pablo de la Ponferradina. Los futbolistas de ataque cuando llevan muchos goles, en este caso Pablo que está realizando una temporada magnífica, un partido en el que tu equipo va perdiendo dos cero y tienes la oportunidad de sumar un gol más... mi intuición me dijo que posiblemente lo tirase al medio. Hablé con Fernando, le dije que él hiciese lo que tuviera que hacer, pero yo pensaba que iba al medio. Luego en el rechace hace un paradón. Seguramente si hubiera ido a un lado, Fernando habría dicho que era culpa mía".

Sobre el buen momento de forma que atraviesa: "Pasamos por momentos duros cuando no estás jugando, pero también cuando estamos con confianza y haciéndolo bien tenemos que aprovecharlo. En cualquier circunstancia tenemos que ser nosotros mismos y cuando estamos con confianza se nota. El Almería es un equipo que tiene jugadores buenísimos en distintas posiciones y eso es un plus".

Sobre la posibilidad de conseguir el ascenso: "Cuando vine en verano sí que se hablaba de ese ascenso, pero hablábamos de ir poco a poco, de no pensar en el futuro y no ir más allá. Ahora lo tenemos muy cerca y pienso que este Almería no debe dejar escapar esta oportunidad que tiene y sobre todo pensar que el año que viene podríamos estar en Primera División. Sería un sueño y un trabajo que venimos haciendo desde verano que se vería recompensado".

Sobre la manera de encarar estas semanas en los entrenos con el objetivo tan cerca: "El equipo está trabajando igual, con la misma humildad que cuando se perdió algún partido este año. Cuando en enero que pensábamos que se iba a ir todo al traste, con todo lo que había pasado y la racha de derrotas que tuvimos, trabajamos de la misma manera que estamos haciendo ahora. Este Almería depende de esa humildad y de ser constante, sobre todo de no venirse arriba en estos momentos de éxito y no venirse abajo en los fracasos".