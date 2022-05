Rubi desconfía de la Real y quiere el ascenso "cuanto antes": "Ojalá el sábado estemos todos en la calle"

El técnico catalán se ha pasado por la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 40 en LaLiga Smartbank frente al Sanse

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', se ha pasado por los micrófonos de la sala de prensa del Mediterráneo para comentar y analizar el próximo partido del cuadro indálico ante la Real Sociedad B. El equipo almeriense buscará unos nuevos tres puntos que le permitan estar aún más cerca del objetivo del club: el ascenso a Primera.

Sobre los resultados la pasada jornada: "Los resultados siempre son positivos cuando ganas, por lo tanto, la jornada fue buena. Vimos un ambiente de fiesta y de euforia, porque estábamos muy contentos por la situación. No hay ninguna duda de que no hay nada hecho y hay que seguir empujando e intentar sacar este partido. Tuve una frase que no me gustó cuando me escuché, que era que lo teníamos que hacer rematadamente mal para no subir. Me refería a cambiar de nivel: si pasamos a un nivel muy malo, se nos complicará el ascenso. Hay que seguir empujando, lo tenemos mejor que nadie, de eso no hay duda".

Sobre la precaución en el discurso: "El discurso tiene que ser igual que el que ha sido hasta ahora, que nos ha ido bien así. La gente, el aficionado que disfrute al máximo y nosotros a seguir trabajando con la máxima concentración hasta que no esté conseguido".

Sobre la motivación de la Real: "Estamos en un momento en que las motivaciones es mucha para todos. La Real seguro que tiene motivación, pero nosotros también. Ellos están en un buen momento, pero nosotros también lo estamos. Tengo mucha admiración por el rival contra el que jugamos esta semana, porque además me parece que tienen un entrenador con un talante extraordinario. Ojalá podamos sacar el partido y luego les vaya muy bien".

Sobre la situación del Almería en la clasificación: "Lo más importante llegados a esta fecha, lo quiere cualquier equipo y cualquier entrenador, es depender de sí mismo. Eso nos lo hemos ganado y a partir de ahí mi obsesión es que el equipo no baje el nivel: que no cometa errores absurdos, que no se meta en líos con tarjetas o expulsiones que te complican los partidos... A partir de ahí, dándolo todo, si sale un buen resultado, fenomenal. Si nos sale un mal resultado, tenemos una bala y la utilizaremos".

Rubi: "No vamos a ir confiados"



Sobre los lesionados en el último encuentro: "Ramazani no va a llegar al viernes, pero pensamos que puede estar a disposición para el siguiente partido. Pensamos que Rodrigo Ely va a llegar al viernes. Ramazani salió en camilla y bastante dolorido y nos dijo en el vestuario que, si había sido algo, era pequeño. Las pruebas lo han confirmado: es más una elongación que una rotura".

Sobre los errores cometidos ante el Amorebieta: "No supimos interpretar los espacios que había para correr en la primera parte. Sadiq es un jugador que se pone nervioso si no toca balón, entonces viene a buscarlo. Si no se la damos, lo pasa mal y entonces nos equivocamos. A los 20 segundos, Akieme le intenta dar un balón a la espalda a Sadiq y no llega por un metro. Desde entonces, dejamos de hacerlo. Empezamos a venir a recibir cuando había espacios, se podía haber intentado más esa jugada. Esta es una de las correcciones de esta semana".

Sobre el ambiente que se respira en el vestuario: "Los jugadores están como un robot. Igual que la pasada y la anterior. El único que ha tenido un exceso erróneo he sido yo, con una frase. Están dando una lección porque saben lo que cuesta ganar los partidos, eso te pone ya en alerta. Además, no está hecho. En el fútbol pueden pasar muchas situaciones y a nosotros no nos va a pillar confiados. Podemos tener un mal día, el rival puede ser mejor que nosotros, eso puede pasar un día. No nos va a coger con la mentalidad de que hemos conseguido nada".

Sobre la situación del Sanse: "Ha sido una pena que la Real no haya conseguido más puntos esta temporada, porque para mí ha tenido una idea de juego muy atractiva y trabajada. Ha habido partidos en los que se le han ido puntos cuando lo tenían hecho. Hay que destacar que llegamos a la jornada 40 y siguen vivos, han sido capaces de soportar situaciones negativas. Respecto a la presión, es una faceta más del juego como el balón parado. En este partido es una faceta que se va a dar más".

Sobre la idea de juego en torno a sacar la pelota jugada: "Intentamos sacar el balón jugado, pero si ves que el rival acumula mucha gente en la presión arriba y que deja duelos individuales atrás, los espacios están atrás. Asumes menos riesgos, juegas directo. Nos salió bien en una jugada, excepto en la toma de decisión al final, que la podíamos haber acabado en el tres contra dos. Respecto al balón parado, después de 42 jornadas se tenía que hacer justicia. Hemos tenido un primer tramo de liga en el que nos ha costado mucho encontrar goles así y me parecía injusto. Estamos jugando más en el área, gracias a la presencia de Rodrigo Ely, que nos da otro jugador más de juego aéreo".

Sobre el drama de los penaltis: "Somos el peor equipo de la liga tirando penaltis. No he dado con la tecla, no he conseguido que el jugador entienda que no es lo mismo un entrenamiento que un partido, que hay que prepararse igualmente antes de lanzarlo. El día que lo hemos hecho bien, el portero ha hecho un paradón. Va a ser una de las cosas que quedará para toda la vida, que éramos un equipo nefasto en el lanzamiento de penaltis".

Sobre la variedad de planteamientos fuera de casa: "En los partidos fuera de casa, desde Tenerife, todos han sido planteamientos diferentes, con dibujo táctico diferente. Eran momentos de la temporada donde el equipo, aunque tenga una idea de juego, llevarla al 100% a veces no es fácil por la presión de los puntos y porque el rival te conoce. Hemos jugado con eso y nos ha salido muy bien. Tú sabes cómo llegas al partido. A lo mejor ese cambio ese día para ganar seguridad defensiva, como en Tenerife, buscas más el resultado para darle la confianza al equipo y recuperar el nivel al 100%. La Real también es así, a día de hoy no sabemos qué dibujo empleará Xabi Alonso, y les está saliendo bien".

Sobre las arengas en el vestuario: "En principio la arenga siempre la hace Fernando. Es cierto que hay equipos en los que no es significativo eso, porque he estado en algún equipo donde nadie hablaba en el vestuario y luego salían y ganaban 5-0. Era ayudante más que entrenador, pero era así. Hay equipos que necesitan sacar esa rabia antes del partido, para poder entrar bien al campo. Cuando nuestro grito suele salir bien, el equipo está bien; cuando no, buscamos a ver cómo le podemos tocar la tecla. En definitiva, hay que estar contento de cómo sale el equipo a los partidos".

Sobre batir más récords históricos: "A corto plazo me gustaría liquidar el registro más importante, que es el del ascenso. Luego, por supuesto, este equipo no se va a dejar y va a intentar acabar de la mejor manera posible. Soy de los que piensan que las temporadas son totalmente diferentes. No es muy comparable una temporada con otra. El ejemplo más claro es como cuando el Barça y el Madrid hacían casi 100 puntos. El ascenso de Unai, de Javi y de Maguregui, todos son espectaculares e históricos. Si nosotros lo conseguimos, será igual. Si conseguimos más puntos, lo cogeremos con cariño. Las estadísticas engañan un poquito".

Sobre la posibilidad de conseguir el ascenso la próxima jornada: "Me gustaría ascender cuanto antes posible, sin lugar a duda. Querrá decir que hemos ganado en el campo de la Real y si el sábado por la tarde se dan los resultados, pues todo el mundo a la calle y el día del Alcorcón aquí pues todos a disfrutar de una fiesta y ya está. Si no se han dado los resultados o no hemos sido capaces de ganar a la Real, estaríamos alargando ese deseo. Si hay que conseguirlo luego ganando aquí al Alcorcón, lo intentaremos. Yo soy de los que cuanto antes, mejor. Disfrutarlo lo vamos a disfrutar igual, la manera puede ser diferente".