Real Sociedad B - Almería: ¡alineaciones confirmadas!

La Real Sociedad B y la UD Almería se ven las caras en el partido que abre la jornada 40 en LaLiga Smartbank y que promete ser clave para la lucha por sus respectivos objetivos

El filial de la Real Sociedad y el Almería se batirán en un duelo a vida o muerte cuando encaramos ya la recta final de la temporada. Los chicos de Xabi Alonso encaran este encuentro como una final en la búsqueda de la salvación, mientras que el tratamiento del partido para los de Rubi tampoco difiere demasiado, pues el conjunto indálico, en caso de victoria, estaría muy cerca de lograr el tan ansiado objetivo desde la llegada de Turki Al-Sheikh: el ascenso a Primera División.

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', avisaba en la previa del partido que intentaría sorprender, como ha venido haciendo en los últimos desplazamientos, con un esquema único y distinto a lo normalmente habitual. Para ello, no podría contar con la importante baja de Largie Ramazani, lesionado en el último partido de los rojiblancos ante el Amorebieta.

Finalmente sorprendía el conjunto rojiblanco, pero precisamente por no revolucionar el once, salvando el obligado cambio de Ramazani por Appiah. Rubi repetía con diez de los once futbolistas que salieron de partida en el último encuentro liguero ante el Amorebieta. Por su parte, Xabi Alonso prescindía de Karrikaburu para la titularidad, después de que el conjunto del primer equipo donostiarra le convocara para el choque liguero justo un día antes.

Alineaciones confirmadas:

Real Sociedad B: Zubiaurre; Sola, Arambarri, González, Blasco, Martín; Olasagasti, Imaz; Alkain, Magunacelaya, Navarro

UD Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Samú Costa, Robertone; Appiah, Portillo, Sadiq

Árbitro: Caparrós Hernández (colegiado valenciano)

Campo: Reale Arena