Leganés - Almería: a 90 minutos de Primera (previa, horario y posibles alineaciones)

El CD Leganés y la UD Almería se miden en el último partido de la temporada regular, en el que los indálicos se juegan el ascenso directo a LaLiga Santander

El CD Leganés y la UD Almería se citarán este domingo a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de Butarque para disputar la última jornada de la Segunda División del fútbol español. Los pepineros, salvados desde hace varias semanas y sin ningún objetivo importante en el horizonte, reciben a un Almería que llegará en busca de su tercer ascenso a Primera. Eso sí, los rojiblancos llegan a Butarque heridos, tras no conseguir sellar el billete a la categoría de oro del fútbol español después de empatar ante el Alcorcón ante su afición en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Las posibilidades del conjunto indálico para conseguir el ascenso no son nada desdeñables, pues los pupilos de Rubi dependen de sí mismos para conseguir el ascenso directo. En caso de victoria, no habría ninguna necesidad de mirar lo que sucede en otros campos. No ocurre así con el empate, aunque bien es cierto que solo existe una combinación que dejaría al Almería fuera de los dos primeros puestos: si el Eibar empata y el Valladolid gana, a los rojiblancos no le serviría empatar y se quedarían fuera de los puestos de ascenso.

Será sin duda una jornada frenética marcada por la calculadora por el ascenso. Para ello, Rubi podrá contar con todos sus efectivos salvo los dos lesionados de larga duración: Iván Martos y Juanjo Nieto. El técnico catalán ha intentado, a lo largo de la semana, que el equipo no caiga en los mismos errores que le condenaron a no ganar ante el Alcorcón, por lo que se ha reunido personalmente con los 28 jugadores que componen la primera plantilla indálica.

Un desplazamiento de aficionados del Almería a Butarque histórico: cerca de 4000 rojiblancos



La expedición rojiblanca no estará ni mucho menos sola. La afición rojiblanca se ha propuesto empujar a su equipo desde el minuto uno en un campo a más de 500 kilómetros de distancia de la ciudad almeriense. Alrededor de 4000 aficionados poblarán las gradas de Butarque, que se teñirá de rojiblanco por un día. La cooperación de aficionados del Leganés y la buena disposición del club pepinero han hecho posible este desplazamiento masivo.

Aunque los muchachos de Medhi Nafti no lo van a poner nada sencillo. Para el Leganés es el final de una temporada marcada por los numerosos altibajos deportivos e institucionales, justo al mismo tiempo que sobrevuela por Butarque un cambio de propiedad, tal y como reconoció el entrenador pepinero en la última rueda de prensa. Tras la llegada de Nafti, el equipo mejoró y sacó al equipo de los puestos de peligro, llegando a ser el octavo mejor equipo de la segunda vuelta.

Este partido será también la despedida de Javier Eraso. El futbolista navarro es toda una institución en Butarque, donde ha disputado siete temporadas entre Segunda B, Segunda y Primera División. Se ha preparado un homenaje que tendrá lugar antes del encuentro y la afición pepinera, con colaboración de la almeriense, tienen organizado que el minuto 17, dorsal del jugador, sirva para homenajear la trayectoria de Eraso.

Las bajas del Leganés son numerosas para este partido. Por sanción, se perderán la última jornada del campeonato Allan Nyom, Seydouba Cissé y Yacine Qasmi. Parten como serias dudas Rubén Pardo, Luis Perea y Recio, grupo en el que se encuadraba a José Arnáiz, ex jugador del Valladolid, que forzará para darle de forma indirecta el ascenso a su equipo. También habrá que tener en cuenta que Gaku y Bárcenas están convocados con sus respectivas selecciones y Nafti los podría reservar para que no se lesionaran. Además, por motivos técnicos el entrenador franco-tunecino no ha venido contando en las últimas semanas con Randjelovic, Quintillà e Iván Villar.

A pesar de estas dudas, Nafti asegura que quiere darle "una última alegría en casa a su afición" y Rubi tampoco se fía demasiado de estas bajas. El entrenador del Leganés ha asegurado que le gustaría que subiera a Primera el Valladolid, dado su pasado en Pucela, por lo que el Almería se encontrará, sin duda, un hueso duro de roer en su intento de ascender de categoría. Ya le costó al conjunto indálico en la primera vuelta en casa, cuando por entonces entrenaba Garitano a los del sur de Madrid. Una ocasión a puerta vacía fallada por parte de Arnáiz marcó el encuentro, por lo que el ex del Valladolid tendrá sed de revancha.

Alineaciones probables:

CD Leganés: Riesgo; Javi Hernández, Omeruo, Bruno, Sergio González, Sergi Palencia; Eraso, Shibasaki, Robert Ibáñez; Borja Garcés, Juan Muñoz

UD Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Samú Costa, Robertone; Ramazani, Portillo, Sadiq

Árbitro: Arcediano Monescillo (colegio castellano-manchego)

Campo: Estadio Municipal de Butarque

Hora: 20:00