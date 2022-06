José Gomes regresa a España para entrenar a su antigua némesis

El ex entrenador de la UD Almería ha vuelto a los banquillos españoles después de una aventura en el fútbol saudí tras su salida de Almería

El pasado siempre vuelve. El entrenador que se hizo famoso por sus rotaciones y su discurso pidiendo respeto al Almería, regresa al fútbol español. José Gomes deseaba volver a España, donde dejó un buen cartel en el conjunto indálico, y ha podido cumplirlo tras firmar por la SD Ponferradina. Los bercianos andaban buscando entrenador desde la confirmación de la salida de Jon Pérez Bolo después de numerosas campañas al frente del equipo.

El ex de la UD Almería vuelve a España una temporada más tarde de su destitución, en el tramo final de la temporada 20/21, cuando se escapaba casi definitivamente el ascenso directo en beneficio de Mallorca y de Espanyol, quienes posteriormente terminarían subiendo de categoría de forma directa. No fue un movimiento, en aquel entonces, popular. Muchos aficionados del Almería no entendían cómo, con tan poco tiempo por delante, se decidía prescindir de uno de los mejores entrenadores que habían pasado por la ciudad almeriense en los últimos años.

José Gomes llegó a Almería precisamente en el tramo final de la campaña anterior a su destitución para la disputa de los playoffs de ascenso de la 19/20. No consiguió el objetivo, pero la idea de su contratación era a largo plazo. A lo largo de la temporada, hizo a su equipo muy característico por el fútbol de toque y posesión, además de imprentar un sello muy personal: en una temporada marcada por un calendario muy apretado, no fueron pocas las veces en las que rotó a los 11 jugadores con respecto al anterior partido.

José Gomes: el entrenador de las rotaciones y el "respeto" firma con la Ponferradina



Su obra maestra fue el partido de Copa del Rey en el que el Almería venció al Alavés, en Primera por aquel entonces, por 5-0. Un resultado que ponía al conjunto indálico en el mapa practicando un fútbol excelso. Supo potenciar en su esquema a sus dos mejores futbolistas: el nigeriano Sadiq Umar y a Manu Morlanes, jugador que interesa al Almería ahora para su regreso.

No hay que olvidar también uno de sus mejores momentos como entrenador del Almería. En plena oleada de arbitrajes cuestionables, el luso explotó en rueda de prensa después de que López Toca señalara un penalti inexistente en el último minuto que significó perder los tres puntos ante el Leganés. "¡Nosotros merecemos respeto!" fue la frase que dio la vuelta a España y se convirtió en un emblema del portugués durante el resto de su estancia en Almería.

Sin embargo, en poco tiempo se torció todo. Sus dos mayores lunares a lo largo de la campaña fue la gestión del grupo en momentos de crisis, donde la capacidad mental del vestuario era nula, y la dirección de campo de los partidos. El Almería poco a poco perdió su esencia en aquella primavera de 2021. Muchos dicen que fue clave esa rotación masiva ante el Sevilla en Copa del Rey, cuando salió con el equipo suplente y, finalmente, terminaría perdiendo por 0-1.

Ahora regresa a España para entrenar a la Ponferradina, equipo que sería una de sus mayores némesis en ese tramo final que marcó su despido. El conjunto berciano remontó un 1-0 tras unos cambios cuestionables del técnico luso. Desde entonces, aquello marcó su caída libre.