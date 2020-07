Las cuentas europeas del Valencia en su visita al Sevilla FC

El Valencia afronta la última jornada de LaLiga con la necesidad de ganar el domingo al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pijzuán y esperar que el Getafe o la Real Sociedad tropiecen ante el Levante y el Atlético de Madrid, respectivamente, para clasificarse para la Europa League. Es decir, que los pupilos de Julen Lopetegui serán juez y parte: lucharán por el tercer puesto y serán determinantes en la lucha por el quinto, por el sexto y por el séptimo escalón de la clasificación de Primera división.

El Valencia es octavo en la clasificación con 53 puntos y tiene uno menos que el Getafe y dos menos que la Real Sociedad, que ocupa la sexta plaza, pero al tener la diferencia de goles particular perdida con ambos sólo le vale ganar al Sevilla.

Si el equipo de Voro es capaz de vencer al Sevilla a domicilio, tendrá que esperar que el Getafe no gane al Levante en La Nucía o que pierda la Real Sociedad en su visita al Wanda ante el Atlético de Madrid, donde los de Imanol Alguacil podrían echar una mano a los nervionenses.

Con cualquiera de estos dos resultados el Valencia adelantaría a alguno de sus rivales en la lucha por entrar en la Europa League, aunque faltaría por saber si lo hace como sexto o séptimo clasificado, asunto nada baladí por el número de fases previas que debería pasar para estar en los bombos de la sede de la UEFA.

El entrenador del Levante, Paco López, fue preguntado en la rueda de prensa posterior al triunfo ante el Celta en Vigo por esta circunstancia y aclaró que él está convencido de que los aficionados granotas quieren que su equipo gane y dijo que no le interesa "en absoluto" la presión de terceros.

"Lo tengo clarísimo. Si cuando no ganamos, la gente se enfada, me imagino que lo que querrá es que gane su equipo, como hemos intentado cada partido y el domingo intentaremos acabar bien nosotros. Terceros equipos que puedan estar implicados€ a nosotros eso no nos interesa para nada", dijo el entrenador valenciano. Con 46 puntos, el Levante no tiene nada en juego en el encuentro del próximo domingo ante el Getafe en La Nucía.